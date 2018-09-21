Uyuşturucu satın almak için hırsızlık yaptı

Adıyaman'da, cezaevi firarisi olan bir şahıs, uyuşturucu satın almak için yaptığı hırsızlık ile yakayı ele verdi. Polis tarafından yakalanarak adliyeye çıkarılan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Ulu Cami Mahallesi 817 Sokak içerisinde bir markete ekmek bırakan ekmek aracının ön kısmında bulunan paraları gözüne kestiren ve uyuşturucu olayından dolayı hakkında 4 yıl hapis cezası bulunan K.Y., paraları alarak göğüs kısmına gizleyerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayında 300 TL para çalan K.Y'nın uyuşturucu satın almak için hırsızlık yaptığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs burada tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.