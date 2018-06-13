Uyuşturucu taciri 2 şahıs tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bulunan 2 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 18 adet paket halinde 12.6 gram bonzai maddesi ile 1 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen bonzai ve av tüfeği muhafaza altına alınırken konuyla ilgili olarak M.T ve Y.N., isimli 2 şahıs gözaltına alındı. Emniyette götürülen ve ifadeleri tamamlanan her iki şahıs Adliyeye götürüldü.Burada mahkemeye çıkarılan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.