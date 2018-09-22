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Uyuşturucu taciri tutuklandı

Adıyaman’da piyasa 7 kilogram esrar maddesi sürmeye çalışan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman'da piyasa 7 kilogram esrar maddesi sürmeye çalışan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerince yapılan çalışmada Kahta- Şanlıurfa yolu üzerinde durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 7 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.


Polis ekipleri araç sürücüsü Ö.U.'yu gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde sorgulaması tamamlanan şahıs Gerger Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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