Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı: 4 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Dursun Çavuş Camii yakınlarında devriye görevi yapan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir araç içerisinde bulunan biri bayan 4 kişiden şüphelendi. Araç içerisinde bulunan 4 kişiden şüphelenen polis ekipleri araç içerisinde aramalar yaparak şahıslarda da GBT sorgulaması yaptı. Polis ekiplerince araç içerisinde yapılan aramalarda 400 grama yakın uyuşturucu maddesi olan bonzai ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen bonzai maddesi ile tabancaya el konulurken 1’i bayan 4 kişi ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kişilerin polis merkezinde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.