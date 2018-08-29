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29 Ağustos 2018 11:19

Uyuşturucuyu araziye gömmüşler

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir araç içerisinde 500 gram bonzai ele geçirilerek 4 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucuyu araziye gömmüşler

29 Ağustos 2018 11:19

Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde bir araziye 500 gram bonzai maddesi gömdüklerini itiraf etti.


Edinilen bilgilere göre, Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında bir araç içerisinde bulunan M.S.A., D.A., A.T. ve V.B.A.’dan şüphelenen polis ekipleri şahıslar üzerinde ve araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda araç içerisinde 500 gram bonzai maddesi ile bir adet tabanca ele geçirildi.


Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken 4 şahıs ise gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 4 şahıs, kent merkezinde bulunan boş bir araziye 500 gram bonzai gömdüklerini itiraf etti. Durum üzerine polis ekipleri araziye gömülen 500 gram bonzaiyi topraktan çıkarttı.


Ele geçirilen toplam 1 kilogram bonzai muhafaza altına alınırken emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan V.B.A. ve A.T. mahkemece tutuklanırken, M.S.A. ve D.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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