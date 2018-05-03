Üzerinden bonzai çıkan şahıs tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekiplerince Yeni Mahallede durumundan şüphelenilen M.B. T.R.Y., ve T.D., isimli 3 şahsı durdurarak üst araması gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda şahısların üzerinde 3,5 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Bonzai maddesinin ele geçirilmesinin ardından gözaltına alınan 3 şahıs emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemece çıkarılan şahıslardan M.B., tutuklanarak cezaevine gönderilirken isimli T.R.Y., ve T.D’de, serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.