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03 Mayıs 2018 18:51

Üzerinden bonzai çıkan şahıs tutuklandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekiplerince yakalanan ve üzerinde bonzai bulunan 3 şahıstan 1’i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Üzerinden bonzai çıkan şahıs tutuklandı

03 Mayıs 2018 18:51


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekiplerince Yeni Mahallede durumundan şüphelenilen M.B. T.R.Y., ve T.D., isimli 3 şahsı durdurarak üst araması gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda şahısların üzerinde 3,5 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Bonzai maddesinin ele geçirilmesinin ardından gözaltına alınan 3 şahıs emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemece çıkarılan şahıslardan M.B., tutuklanarak cezaevine gönderilirken isimli T.R.Y., ve T.D’de, serbest bırakıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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