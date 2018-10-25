Üzerine yıldırım düşen ağaç parçalandı

Adıyaman'da üzerine yıldırım düşen ağaç, parçalanarak etrafa dağıldı

Adıyaman'da aniden bastıran fırtına ile birlikte merkez Altınşehir Mahallesi 3007 Sokak içerisinde bulunan bir ağacın tepesine yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü ağaç parçalanarak etrafa dağıldı. Ağaç yanında bulunan elektrik direği devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda büyük panik yaşandı.