Uzm. Dr. Gedik kemik erimesiyle ilgili açıklamalarda bulundu

Kemik erimesi (Osteoporoz) düşük kemik kütlesi kemik mikro mimarisinin bozulması ve sonuçta kemik kırılganlığında artma ile kendini gösteren bir hastalık olduğunu belirten Uzman Doktor Dilay Eken Gedik, “Halk dilinde kemik erimesi olarak da bilinen osteoporoz, vücuttaki bütün kemikleri etkilese de en çok omur, kalça ve bilek kemiklerini etkiler. Bir iskelet sistemi hastalığı olan osteoporoz, 45 yaş üzerinde görülmeye başlar, kadınları erkeklerden çok daha fazla etkiler. Osteoporoz sonucu oluşan kırıklar ve buna bağlı sakatlıklar bu hastalığı ciddi bir halk sağlığı sorunu haline getirmektedir. Kemik hastalıkları arasında en sık görülen kemik erimesi ölüm yaşının yükselmesiyle birlikte ciddi, yaygın, neden olduğu kırıklardan dolayı yüksek maliyetli bir hastalık halinde gelmiş olması da kolaylıkla tanı konabilir nispeten basit tedavi yöntemi ve girişimlerde tedavi edilebilir bir hastalıktır” dedi.

Yaşlı nüfusun artması ile birlikte osteoporoz önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini dile getiren Dr. Gedik, “En sık nedeni menopoz sonrası görülen osteoporoz ve yaşlanmaya bağlı olan osteopozorozdur. Hormonal bozukluklar (hiperkortizolizm, hipertiroidizm, hiperparatiroidizm, diabetes, mellitus) mide bağırsak hastalıkları, böbrek hastalıkları, romatolojik hastalıklar, kronik akciğer hastalıkları, nörolojik bozukluklar, malign hastalıklar daha nadir görülen sebepler arasındadır. Birçok sebebe bağlı olarak gelişen osteoporozda kemik kaybı, belirgin bir bulgu vermeden uzun yıllar sinsice ilerleyebilir. Osteoporozda kemiğin darbelere olan karşı direnci azalır. Yani basit düşme çarpmalarla kırıklar meydana gelebilir. Bu nedenle sessiz dönemde dikkatli alınmış öykü, özenle yapılan fizik muayene ve gereğinde kullanılan radyoloji (QCT, DEXA, Röntgen) ve laboratuar yöntemleri (Kan kalsiyum, alkalen fosfataz, PTH, D vitamini kemik yapım ve yıkım markerları) kemik kaybını henüz kırık olmadan belirlemede önemlidir. Osteoporoz büyük ölçüde önlenebilen bir hastalıktır. Tedavide diyet, egzersiz ilaç tedavisi üç önemli basamağı oluşturur. Kemik erimesine maruz kalmamak için erken yaşlardan itibaren yeterince kalsiyum alınmalı ve koruyucu önlemlere dikkat edilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.