Uzmanlardan iş çürüklüğü ile ilgili uyarı

Diş çürümesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Adak, “Diş çürükleri genellikle ağrısız seyrettiği için hastalar bunun farkına varmaya bilirler. İlk belirtilerden birisi ağız kokusudur, daha ileri aşamalar da hastayı rahatsız edecek düzeyde hassastır ve en son aşamada ciddi diş ağrılarına neden olmaktadır. Diş eti hastalıkları benzer şekilde ilk etap da kanamayla başlar, daha sonra ağız kokusu yapmaya başlar. İleri seviyede diş eti sağlığının çekilmesine kadar gider. Gelişen teknoloji vesilesi ile şuanda dolgu yapılabilmektedir. İleri düzeyde kanal tedavisi uygulanmaktadır. Sadece diş fırçalama yeterli değil" dedi.

Uyumadan önce yenilen yemeklerin diş çürüklerine neden olduğunu belirten Adak, "Atalarımız bizlere göre diş problemi daha az yaşadılar. Biz onlardan daha çok diş problemi yaşıyoruz. Bunun temelinde beslenme alışkanlıkları, beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler, dişin daha çok çürümesine neden oldu. Özellikle asitli içecekler, şekerli gıdalar. Uyumadan önce yenilen yemekler diş çürüğüne neden olmaktadır. Bu konuda özellikle insanların beslenme alışkanlığı ile ilgili atalarımızın beslenme alışkanlıklarına dönmesi gerekir. Bunlar daha çok protein kaynaklı beslenme içermektedir. Diğer aşamalar diş fırçalama ile birlikte diş ipi kullanımı, ağız gargarası kullanması gerekmektedir. Özellikle gebe hastalar için kusmadan sonra ağız tadı değiştiği için asittik bir ortam dediğimiz dişlerin çürümesine müsade bir ortam gelişmektedir. Gebe hastalarımız kusma sonrası hemen dişleri fırçalamamalı, karbonatlı ağız gargarası yapması gerekmektedir. Özellikle diş problemi yaşayan insanların diş hekimine gitmemesindeki en büyük sıkıntısı diş fobisi dediğimiz özellikle alet sesleri, ortam da kendisinin neyle karşılaşacağını bilmediği için hiç beklemediğimiz refleksler gelişmektedir. Özel Park Hospital hastanesi olarak ameliyathanemizde anestezi uzmanı eşliğinde genel anestezi uygulamaları yapabiliyoruz" diye konuştu.