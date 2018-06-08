Uzmanlardan karne uyarısı

Ebru Sekmen 2017-2018 eğitim-öğretim döneminin sonunda, ailelere karne uyarısında bulundu.

Karne sonuçları olumsuz olan çocuklara tepki göstermenin ve cezalandırmanın yanlış olduğunu dile getiren Sekmen, karne günü ailelerin, aşırı duygusal tepkilerden kaçınması gerektiğini belirterek, "Başarısız karne getiren çocuklara eleştirel, kırıcı ve kişiliği zedeleyici ifadeler kullanılmamalıdır. Aynı şekilde başarılı çocuklar için de aşırı övgü ve büyük ödüllerden kaçınılmalıdır" dedi.

Karne notlarına bakılarak verilen sert, suçlayıcı, öfkeli tepkiler sorunu çözmediği gibi öğrencinin motivasyonunu kıracağını söyleyen Sekmen, “Ortada bir başarısızlık varsa bunu tamamen öğrencinin suçu olarak atfetmeden önce başarısızlığın nedenlerini araştırmak gerekir. Başarısızlığı da her hangi bir sorun gibi ele alarak çocuğunuzla birlikte nedenlerini bulmaya çalışın. Çocuğunuzun da fikrini alarak bu soruna birlikte çözüm aramak onu motive eder ve başarısızlık yüzünden kendine saygısının zedelenmesine engel olur. Üstelik hayatının her alanında ihtiyacı olan sorun çözme becerisini de geliştirmiş olursunuz. Kimi zaman nedenler arasında sizlerle, okulla, öğretmenlerle ilgili süreçler de bulunabilir. Bu nedenler için çözüm yolunu öfkeli olmadan aramak ve bir çözüm planı yapıp uygulamaya geçirmek gerekir. Yaptığınız çözüm planı da başarısız olabilir, yine aynı şekilde alternatif bir çözüm planını çocuğunuzla birlikte aramak en doğrusu olacaktır. Karne gününün tüm bu başarı temasının ötesinde aslında bir eğitim yılının iyi-kötü bitişi ve bir tatilin başlangıcı olduğunu ise unutmamak gerek. Yaz tatilini dinlenerek, eğlenerek, ailece aktivite yaparak geçirmek yeni eğitim yılı için en güzel hazırlık olacak. Tüm öğrenci ve velilere keyifli bir tatil dileğiyle” diye konuştu.