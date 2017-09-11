Vadiyaman projesinin yer teslimi yapıldı

450 gün sürecek olan inşaat 2018 yılının Aralık ayında tamamlanarak hizmete açılacak.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’nun girişimleri sonucunda, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun geçtiğimiz yıl Adıyaman ziyaretinde müjdeyi verdiği Vadiyaman Projesi’nin yer teslimi gerçekleştirildi.

Şehrin batı kısmında bulunan Eğriçay Köprüsü ile Karaali Köprüsü arasında yer alan 600 dönümlük arazi üzerine yapılacak olan Vadiyaman Projesi için Vadiyaman Taşkın Koruma İnşaatı’ yapım işi sözleşmesini 5 Ağustos 2017 tarihinde imzalayan DSİ yetkilileriyle yüklenici firma temsilcileri, 9 milyon 706 bin 908 TL inşaatın ihale bedeliyle yer teslimini yapıldı.

8 Eylül 2017 tarihinde işe başlayan yüklenici firma, ihale şartnamesine göre 450 günde sürecek olan inşaatı 2 Aralık 2018 tarihinde tamamlamakla yükümlü olacak.

İçerisinde, 6 adet tersip bendi, 1 adet yapay gölet ve 2 bin 300 metre trapez kesitli kanalın yapılacağı Vadiyaman Taşkın Koruma İnşaatı ile ilgili bilgi veren yetkililer, “Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu’nun talimatlarıyla teknik hazırlıkları tamamlanan ve ilk etap ihalesi yapıldıktan sonra yüklenici firmaya önceki gün yer teslimi gerçekleştirilen projemiz ilimize hayırlı olsun.

İçerisinde taşkın koruma ve dere ıslahı, göletler, ağaçlandırma sahaları, rekreasyon alanları, sosyal aktivite ve konser alanları, spor tesisleri, çocuk oyun alanları, bitki tüneli, skate park, kır kahvesi, çim basamaklı anfi tiyatro, sera, bitki sergisi ve satış reyonları, seyir terası, şelale ve seyir iskelesi gibi çok amaçlı kullanım alanlarına sahip olacak projenin ilimize en faydalı şekilde kazandırılması için Adıyaman Belediyesi olarak her türlü desteği veriyoruz” şeklinde bilgi verildi.