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23 Aralık 2016 10:14

Vaizler toplantısı Besni’de yapıldı

Vaizler toplantısı Besni’de yapıldı

23 Aralık 2016 10:14

Vaaz ve irşat hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulması için, İl ve İlçe vaizleri Besni İlçesinde bir araya geldi.
Besni İlçe Müftüsü Hanifi Damar ve İl Müftü Yardımcısı Mustafa Altun başkanlığında gerçekleşen vaizler toplantısında vaaz ve irşad hizmetlerinin değerlendirmesi yapıldı.
Toplantıda ayrıca, önümüzdeki 3 aylık vaaz konuları, vaaz ve irşatta daha verimli ve etkin olmak için neler yapılması ile ilgili konular, geniş halk kitlelerine ulaşmak için ziyaret komisyonlarının daha aktif olarak çalışması gerektiği ile yıllık irşat ekiplerinin iş ve işleyişi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantı öğle namazı öncesi vaizler tarafından camilerde vaazlara çıkılması kararı alınarak sona erdi.



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