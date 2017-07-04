Vali Abdullah Erin’e artık fahri hemşehrilik verildi

Adıyaman Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Adıyaman Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Önemli konuların görüşüldüğü toplantıda, Adıyaman Valisi iken açıklanan son valiler kararnamesi ile Şanlıurfa Valiliğine atanan Abdullah Erin’e Fahri Hemşehrilik verilmesinin kararı alındı.

Kararı, Vali Abdullah Erin’in kurum amirleriyle bir araya geldiği vedalaşma programında açıklayan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, “Bugün Belediye Meclisimizin Temmuz Ayı Toplantısını yaptık. İlk olarak da Valimizin Adıyaman’ın fahri hemşehrisi olmasına karar verdik. Bundan sonra Adıyaman Abdullah Erin valimizin memleketi. Biz sayın valimizi ilk günden beri hemşehri olarak görmüştük zaten. Kendisini ve ailesini her zaman memleketine bekliyoruz. Bahtları ve yolları açık olsun” şeklinde konuştu.

Vali Erin ise alınan karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şimdiye kadar kendisi adına alınmış olan en şerefli karar olduğunu dile getirerek Başkan Kutlu’ya ve belediye meclis üyelerine teşekkür etti.