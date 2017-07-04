Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 18:13

Vali Abdullah Erin’e artık fahri hemşehrilik verildi

Adıyaman Belediye Meclisi aldığı kararla, son valiler kararnamesiyle Adıyaman Valiliğinden Şanlıurfa Valiliği’ne atanan Abdullah Erin’e fahri hemşehrilik verdi.

Vali Abdullah Erin’e artık fahri hemşehrilik verildi

04 Temmuz 2017 18:13


Adıyaman Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Adıyaman Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Önemli konuların görüşüldüğü toplantıda, Adıyaman Valisi iken açıklanan son valiler kararnamesi ile Şanlıurfa Valiliğine atanan Abdullah Erin’e Fahri Hemşehrilik verilmesinin kararı alındı.


Kararı, Vali Abdullah Erin’in kurum amirleriyle bir araya geldiği vedalaşma programında açıklayan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, “Bugün Belediye Meclisimizin Temmuz Ayı Toplantısını yaptık. İlk olarak da Valimizin Adıyaman’ın fahri hemşehrisi olmasına karar verdik. Bundan sonra Adıyaman Abdullah Erin valimizin memleketi. Biz sayın valimizi ilk günden beri hemşehri olarak görmüştük zaten. Kendisini ve ailesini her zaman memleketine bekliyoruz. Bahtları ve yolları açık olsun” şeklinde konuştu.


Vali Erin ise alınan karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şimdiye kadar kendisi adına alınmış olan en şerefli karar olduğunu dile getirerek Başkan Kutlu’ya ve belediye meclis üyelerine teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    42°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :02:58
  • Güneş :05:03
  • Öğle :12:42
  • İkindi :16:35
  • Akşam :20:00
  • Yatsı :21:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!