Vali Aykut Pekmez'in göreve başlama mesajı

Adıyaman Valisi Aykut, göreve başlamasıyla ilgili yayımladığı mesajında, “Adıyaman'a vali olarak hizmet edecek olmanın onur ve mutluluğunu yaşarken, aynı zamanda bu şerefli görevin ağır sorumluluğunun farkındayım” dedi.

Önceki gün Adıyaman'da göreve başlayan Vali Aykut Pekmez, Adıyaman'ın kadim medeniyetler şehri, kutlu sahabenin diyarı, eşsiz hoşgörü kenti ve birlikte yaşama mefkuresinin dirlikte ve kardeşlikte olduğunun en güzel örneklerinin yaşandığı kent olduğunu söyledi.

Vali Aykut Pekmez, “Adıyaman'a vali olarak hizmet edecek olmanın onur ve mutluluğunu yaşarken, aynı zamanda bu şerefli görevin ağır sorumluluğunun da farkında olduğumu ifade etmek isterim. Bu göreve beni layık gören Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.

Öncelikle, Aksaray'da 2 yılı aşkın bir süredir yürüttüğüm görevimin ardından, huzur ve hoşgörü kenti Adıyaman'da görev yapacak olmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Aksaray'daki görev süremiz boyunca, mesai arkadaşlarımla birlikte, doğru, akılcı, etkin ve verimli bir şekilde çalışarak, vatandaşlarımıza en güzel hizmetleri vermenin gayreti içerisinde olduk” dedi.

Pekmez mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Adıyaman'daki görevimiz süresince de bizlere düşen ilk ve en önemli görev kuşkusuz ki, binlerce yıllık kültürün harmanladığı, Güneydoğu Anadolu Bölgemizin bu şirin ve önemli kentine hizmeti ibadet sayarak, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesiyle ilimizin başta yatırım potansiyeli olmak üzere sahip olduğu tüm zenginliklerini en iyi şekilde değerlendirmek, halkımızın refah, huzur, mutluluk ve güvenliğini pekiştirmek olacaktır. Bu hedeflere ulaşmak için mesai arkadaşlarımla birlikte, üstün görev anlayışı içinde en doğru, akılcı, etkin ve verimli bir şekilde, mesai mefhumu gözetmeksizin hizmet etme azmi ve gayreti içinde olacağımızın bilinmesini isterim.

Bu itibarla, bütün çalışmalarımızı hukukun üstünlüğünü, insan şeref ve haysiyetini, ortak aklı ve toplumun sağduyusunu esas alan insan odaklı, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, adalet, tarafsızlık, ulaşılabilirlik, çoğulculuk, katılımcılık, yenilikçilik, denetime açıklık, şeffaflık sivil katılım ilkelerini benimseyen ve özgürlük-güvenlik arasındaki hassas dengenin gözetilmesini temel alan ve toplumun bütün kesimlerini kucaklayan bir yönetim anlayışı içinde, aralıksız bir şekilde yürüteceğiz.

Bu çerçevede, Mezopotamya'nın bereketli topraklarına sahip Adıyaman'ın her yönden daha kalkınmış, gelişmiş, refah düzeyi yüksek ve insanların esenlik içerisinde yaşamak isteyeceği bir şehir haline gelebilmesi hedefi için tüm mesai arkadaşlarımla idealist bir ekip ruhu, el ve gönül birliği ile hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu çalışmalarımız sırasında, siz değerli hemşehrilerim başta olmak üzere milletvekillerimizin, tüm siyasi parti temsilcilerimizin, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının, oda ve meslek kuruluşlarının, toplumun diğer bütün kesimlerinin ve kamuoyu adına denetim ve bilgilendirme görevi üstlenen saygıdeğer basın mensuplarımızın son derece hayati önemi haiz desteklerini, katkılarını, tecrübe ve bilgilerini esirgemeyeceklerine yürekten inanıyorum.

Bu güne kadar Adıyaman'a hizmet eden bütün Valilerimize ve en son kararname ile birlikte bu ulvi görevi devr aldığım Valimiz Nurullah Naci Kalkancı'ya hizmetlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyor, ailesiyle birlikte sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyor, gönül birlikteliğimizin daim olması dileğiyle tüm Adıyamanlı hemşerilerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”