Vali Erin il genel meclis üyeleriyle bir araya geldi

Kültür Sanat Galerisine gelişinde Vali Abdullah Erin’i İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve meclis üyeleri karşıladı.

TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri Adnan Boynukara ve Salih Fırat, Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez’de katıldı.

Bir yıllık görevi süresince Adıyaman’da İl Genel Meclis Üyeleriyle uyumlu bir şekilde Adıyaman’da güzel hizmetlere imza attıklarını dile getiren Vali Abdullah Erin, “Bu bir yıllık görev süresince İl Özel İdaresinin kaynaklarını çok etkin ve verimli kullandık. Birçok köyümüzün yolunun yapılması, birçok köyümüze içme suyunun götürülmesi, birçok yerleşim biriminin kanalizasyon ve alt yapı hizmetlerine kavuşturulması gibi kırsal kesimin ihtiyaç duyduğu çok önemli hizmetleri hayata geçirdik. Bugün ilimizin dağınık coğrafyasının en ücra köşelerine götürülen her hizmette şüphesiz ki genel meclis üyelerimizin emeği ve katkısı çok büyüktür. Niyetimiz 15 Temmuz dolayısıyla yoğunlaşamadığımız işlere biraz daha yoğunlaşıp bir iki sene daha Adıyaman’a hizmet etmekti. Ama Cenabı Allah’ın takdiri buraya kadardı. Hükümetimizin ve devletimizin takdiri ile komşu ilimiz Şanlıurfa’ya Vali olarak atandık. Bu bizim için büyük bir onur ve şereftir. Adıyaman’a hizmet etmekten çok büyük onur duydum. Güneydoğu’da çalışamadığım bir tek Adıyaman kalmıştı. Burada da bir yıl hizmet etmek nasipte varmış. Adıyaman’a göreve başladıktan bir ay sonra 15 Temmuz ihanet teşebbüsü meydana geldi. O süreçte Adıyamanlı kardeşlerimizin gösterdikleri cesaret ve kahramanlık her türlü takdirin üstündedir. Adıyaman’dan çok güzel intiba ve izlenimlerle ayrılacağız. Ama her zaman gönlümüzün bir tarafından Adıyaman olacaktır. Nereye giderse gidelim Adıyaman’ın fahri ve gönüllü hizmetkarı olmaya devam edeceğim. Gittiğimiz yerde sizin bir kardeşiniz var. Orada Adıyamanlı kardeşlerime sürekli açık olan bir kapı ve evleri olacak. Oradaki evimiz sizin evinizdir. Gönlümüz ve yüreğimiz sürekli Adıyamanlı hemşerilerimle beraber olacak. 1 yıl boyunca sizlerle bir aile havası içerisinde ilimize çok güzel hizmetler yaptık. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

İl Genel Meclis Üyeleriyle sohbet havasında gerçekleşen toplantıda Vali Abdullah Erin, İl Özel İdaresinin 2017 faaliyet programında yer alan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.