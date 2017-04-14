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14 Nisan 2017 21:57

Vali Erin sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı köy ve mezralarında yaşanan sel felaketinde zarar gören yerlerde incelemelerde bulunan Adıyaman Valisi Abdullah Erin, devlet olarak milletin yanında olduklarını söyledi.

Vali Erin sel bölgesinde incelemelerde bulundu

14 Nisan 2017 21:57


Adıyaman Valisi Abdullah Erin ve beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Çelikhan Kaymakamı Adem Kaya, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut ile birlikte Çelikhan ilçesine bağlı Mutlu köyünü ziyaret etti.


Köyde vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Erin, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Selden zarar gören yol ve köprüleri inceleyen Vali Erin, zararın giderilmesi konusunda ellerinden geleceklerini yapacaklarını vurguladı.


Selden zarar gören köylerden biri olan Mutlu köyünü ziyaret eden Vali Erin ve beraberindekiler Mutlu Köyü Muhtarı İbrahim Alp’i evinde ziyaret ederek burada köylülerin sorunları hakkında bilgi aldı.


Yapılan incelemeler sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Erin, “Çelikhan’da yaptığımız değerlendirmede de üç tane ana güzergahımızda grup köy yolunda problemler vardı. Bu köy grup köy yolları Çelikhan ilçesinin çevresinde kümelenmiş köylerimiz var. Toplam 20 köy, 22 mezramız en sıkıntılı güzergahlarımızdan bir tanesiydi burası. En son noktada sayılabilecek köyümüz Mutlu köyümüz. Devletine, milletine, bayrağına bu dağlarda sahip çıkan bir köyümüz. Burada muhtarımızı ve köylülerimizi de ziyaret etmek suretiyle bir araya geldik. Onları dinledik. Sıkıntılarını dile getirdiler. Yol açık, ulaşımda ciddi bir problem yok ama bakımını yapmamız gereken ve bu tür felaketlere karşı daha dayanıklı daha sağlam hale getirmemiz gereken çalışmalar var, işler var, bunları da hızlı bir şekilde yerine getireceğiz. Bu afetten dolayı zaten maddi açıdan çok iyi durumda olamayan vatandaşlarımızı rahatlatmak için sayın kaymakamımızla beraber Ankara’dan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Genel Müdürümüzle görüştük. Onlar da sağ olsunlar gerekli desteği vereceklerini ifade ettiler. Korkulacak bir şey yok. Her zaman söylediğimiz gibi devlet düne göre çok daha güçlü milletinin yanında, vatandaşının yanında ve vatandaşımızın rahat olmadığı bir yerde devleti temsil eden bizlerin rahat etme imkanının ve şansının olmadığının bilmenizi isteriz. Sizler evlerinizde güven içerisinde huzur içerisinde ve mutluluk içerisinde yaşamınızı devam ettireceğiniz zamana kadar bizler de gece gündüz uğraşacağız, didineceğiz” dedi.




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