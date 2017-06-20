Vali Erin ve TBMM Başkanvekili Aydın’dan kırsala ziyaret

Köy ziyaretlerinde Vali Abdullah Erin ve TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın’a AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ile bazı meclis üyeleri eşlik etti.

Ziyaret ettiği köylerde vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Vali Abdullah Erin ve TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, ziyaret ettiği köylerde köy muhtarları ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi, ihtiyaç ve sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Sohbet havasında geçen ziyaretlerde köylülerin sorunlarını ve kırsalda yaşanan sıkıntıları vatandaşlardan dinleyen Vali Erin ve TBMM Başkanvekili Aydın, iletilen sorunları tek tek not alarak, bu talepleri imkânlar ölçüsünde yerine getireceklerini ifade ettiler.

Köy ziyaretlerinde çocuklara da yakın ilgi gösteren Vali Abdullah Erin, çocuklarla sohbet ederek, oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

Vali Abdullah Erin, Gerger’e bağlı köy dönüşü Kahta-Nissibi arası devam eden duble yol çalışmalarını inceledi.