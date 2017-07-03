Vali Erin’den Başkan Kutlu’ya veda ziyareti

Vali Abdullah Erin ziyarette yaptığı konuşmada, Adıyaman’da görev yaptığı süre boyunca büyük destek gördüğü Hüsrev Kutlu’ya teşekkür ederek, “Görev sürem boyunca her zaman desteğini gördüğüm Belediye Başkanımız Hüsrev Kutlu’ya şahsım ve Adıyaman’ımız adına çok teşekkür ediyorum. Adıyaman’dan büyük dostluklar edinerek ayrılıyorum. Tüm Adıyamanlı kardeşlerime şahsıma gösterdikleri destek ve güvenden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise yaptığı konuşmada, Abdullah Erin’in görev süresi boyunca Adıyaman’da önemli işlere imza attığını dile getirerek teşekkür etti ve bundan sonraki görev yerinde başarılar diledi.