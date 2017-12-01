Diğer
Kategoriler
01 Aralık 2017 13:31

Vali Kalkancı 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak Dünya Engelliler Gününü kutladı.

Vali Kalkancı 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı

01 Aralık 2017 13:31


Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık günü, engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığı arttırması açısından önemli bir gün olduğunu dile getiren Vali Kalkancı, “Ülkemizde de nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan engelli vatandaşlarımızın kendi kendilerine yetecek şartların oluşturulması, yaşam kalitelerinin artırılması, sosyal imkanlardan gerektiği şekilde yararlanmaları temel önceliklerimizden olmalıdır. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli konulardan biri tüm vatandaşlarına ve özelde engelli vatandaşlarına sağladığı imkanlar ve onlara sağladığı destek hizmetidir. İşte bu noktada şunu gururla ifade etmek isterim ki, devletimizin ve hükumetimizin son yıllarda engelli bireylerin yasal haklarının ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve istihdam edilerek, kendi kendilerine yetebilmelerine yönelik çalışmaları fevkalade artmış ve artmaya devam etmektedir. Engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir. Başta kamu görevlileri olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın engellilerimizi sevgi ve anlayışla kucaklamalarını, onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmalarını temenni ediyorum. Bu duygularla, öncelikle ilimizde yaşayan engelli kardeşlerim olmak üzere, ülkemizdeki tüm engelli bireylerin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor, engelli kardeşlerimizin yaşadığı sorunlara karşı duyarlılığımızın artmasını diliyor, tüm engelli vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
14
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    14°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    16°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    16°C
  • Salı
    Yağmurlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç