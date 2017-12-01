Vali Kalkancı 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı

Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık günü, engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığı arttırması açısından önemli bir gün olduğunu dile getiren Vali Kalkancı, “Ülkemizde de nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan engelli vatandaşlarımızın kendi kendilerine yetecek şartların oluşturulması, yaşam kalitelerinin artırılması, sosyal imkanlardan gerektiği şekilde yararlanmaları temel önceliklerimizden olmalıdır. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli konulardan biri tüm vatandaşlarına ve özelde engelli vatandaşlarına sağladığı imkanlar ve onlara sağladığı destek hizmetidir. İşte bu noktada şunu gururla ifade etmek isterim ki, devletimizin ve hükumetimizin son yıllarda engelli bireylerin yasal haklarının ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve istihdam edilerek, kendi kendilerine yetebilmelerine yönelik çalışmaları fevkalade artmış ve artmaya devam etmektedir. Engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir. Başta kamu görevlileri olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın engellilerimizi sevgi ve anlayışla kucaklamalarını, onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmalarını temenni ediyorum. Bu duygularla, öncelikle ilimizde yaşayan engelli kardeşlerim olmak üzere, ülkemizdeki tüm engelli bireylerin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor, engelli kardeşlerimizin yaşadığı sorunlara karşı duyarlılığımızın artmasını diliyor, tüm engelli vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.