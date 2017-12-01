Vali Kalkancı ATSO meclis üyeleriyle buluştu

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu tarafında karşılanan Vali Kalkancı, Adıyaman’da sanayi ve istihdamın geliştirilmesi noktasında yapılan çalışmalar ve devam eden projeler hakkında işadamlarıyla sohbet etti.

ATSO meclis toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Nurullah Naci Kalkancı, ATSO Başkanı Mustafa Uslu, ATSO Meclis Başkanı Mehmet Hanifi Bereket, ATSO Yönetim Kurulu Başkanvekilleri Mehmet Eroğlu, Abuzer Arslan ve ATSO meclis üyeleri katıldı.

ATSO Meclis Başkanı Mehmet Hanifi Bereket’in yönettiği toplantının açılış konuşmasını yapan ATSO Başkanı Mustafa Uslu, meclis toplantısına katılan Vali Nurullah Naci Kalkancı’ya katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Uslu, kentin sorunları hakkında konuşarak, "İlimiz tarihi dokusuyla binlerce yıldır köklü medeniyetlere ve insanlığın ilk yerleşim yerlerine ev sahipliği yapmıştır. Adıyaman ili uygun coğrafi özellikleri dolayısıyla tarihinin herdöneminde insanların yaşamayı tercih ettikleri bir cazibe merkezi olmuştur. Hoşgörü ve huzurun hakim olduğu tarihsel geçmişi ve mayası sağlam olan Adıyaman’ın günümüzde kalkınması için dönüşüm, değişim ve eylem planına dahil edilmesi elzemdir. Adıyaman GAP kapsamında olup, yıllardan beri Kalkınmada Öncelikli İller arasında bulunmasına rağmen bulunduğu konum itibariyle hak ettiği ölçüde yatırım ve hizmet olanaklarından ve yatırımların teşviki ve desteklenmesi imkanından ne yazık ki yeterince faydalanamamıştır.GAP denildiğinde ne hikmetse akla hemen Şanlıurfa ve Gaziantep illeri gelmektedir. Medya’da GAP’ın konu edildiği programlarda projenin tarımsal yönü Şanlıurfa’ya, ticaret ve sanayi yönüde Gaziantep’e çevrilmektedir. Adıyaman ise çevre illerin fazlasıyla paylaştığı bu imkânların arka kalan küçük bir kısmı ile yetinmektedir. Atatürk Barajının oluşmasında en büyük fedakarlığı Adıyaman yapmıştır. Zira binlerce dönüm ekilebilir tarım arazisi, bir ilçesi, 12 köyü, 46 mezrası ve 26 yerleşim merkezi sular altında kalmıştır. Adıyaman İlimiz,sosyo-ekonomik açıdan büyüme trendini bir türlü yakalayamamıştır. İlimizin en önemli sorunlarının temelinde ekonomik nedenler bulunmakta ve buna bağlı olarak ta işsizlik, eğitim ve teşvik gibi konular birbirine bağlı olarak yer almaktadır" dedi.

ATSO Meclis üyelerine hitap eden Vali Nurullah Naci Kalkancı ise, huzur ve hoşgörü kenti Adıyaman’da yaklaşık 5 aydır göreve başladığını belirterek, Adıyaman hakkındaki izlenimlerini, Adıyaman’ın ekonomisi, sanayisi, tarımını, turizmini değerlendirdi ve yapılması düşünülen projeleri, ATSO Meclis üyeleri ile paylaştı.

Bölgede yapılan yatırımlar ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Kalkancı ise, "El birliğiyle çiftçisinden sanayicisine, tüccarından kamu görevlisine kadar hep birlikte Adıyaman’ı layık olduğu seviyeye gelişim ve ilerleme açısından her yönüyle en üst seviyeye ulaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Kadim medeniyetler şehri Adıyaman’a sizler bizim yanımızda olduğunuz sürece hizmet etmeye çalışacağız. Sizler Adıyaman’ın daha iyi yerlere gelebilmesi için çabalıyorsunuz. Bizlerde sizlere destek olacağız. Adıyaman’ın toprakları baraj suları altında kalmış. Burada önemli olan kaybettiğiniz arazinin yerine yenilerini hayata geçirmektir. Adıyaman’da böyle bir eksikliği olduğunu görüyoruz. GAP deyince akla Adıyaman-Şanlıurfa geliyor ama buranın kodu da cazibe yoluyla barajdan sulamaya müsaade etmiyor. Barajın seviyesi sulanabilir arazilerin altında kalıyor. O yüzden de terfi sistemleri yapmadan sulamaya geçemiyorsunuz. Ben ve milletvekillerimiz takip ediyor sizlerde takip ediyorsunuz. Sulanabilir arazimiz Adıyaman’da yüzde 13’tür" dedi.

ATSO Meclis Başkanı Mehmet Hanifi Bereket ve meclis üyeleri Vali Nurullah Naci Kalkancı’ya kendi sektörleri ile ilgili sorunları aktardı. Toplantı Vali Kalkancı ve ATSO Meclis üyelerinin hatıra fotoğrafı çekmesiyle sona erdi.