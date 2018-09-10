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Vali Kalkancı belediye meclisi üyeleri ile bir araya geldi

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu başkanlığında gerçekleşen Eylül ayı belediye meclis toplantısına katılarak meclis üyeleriyle bir araya geldi.


Belediye Başkanı Kutlu'nun başkanlık ettiği meclis toplantısı öncesi bir süre sohbet ettiği meclis üyelerinden ve Başkan Kutlu'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Kalkancı, gerek valilik ve bağlı kurumlarla, belediyenin tek amacının Adıyaman'da çok güzel çalışmalara imza atmak olduğunu söyledi. Vali Kalkancı, Başkan Kutlu ve meclis üyelerini gayretli çalışmalarından dolayı tebrik etti.


Başkan Kutlu ise yaptığı konuşmada, Vali Nurullah Naci Kalkancı'yı mecliste ağırlamanın memnuniyetini yaşadıklarını dile getirdi.

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