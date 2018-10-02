Vali Kalkancı Çelikhan'da muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi

Çelikhan Şehit Şeyho Şişman Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda Vali Nurullah Naci Kalkancı, muhtarların köylerinde karşılaştıkları sorun ve ihtiyaçları hakkında bilgi alarak çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Burada açıklamalarda bulunan Vali Kalkancı, “Gelecek nesillere daha iyi bir yaşam biçimi sağlamanız için iki şeye dikkat etmenizi istiyorum. Birincisi uyuşturucuyla mücadele erken tedbirinizi alın dikkat edin bir kişi bütün aileyi yok edebiliyor. Bu tür sıkıntıları yaşamamak için ilçe olarak buna kesinlikle müsaade etmeyin. İkincisi ise yaşamımızı ekonomimizi ve güvenliğimizi tehdit eden terör belasından bilhassa muhtarlarımızın büyük mücadele vermelerini bekliyorum” diye konuştu.

Gerçekleştirilen toplantıya Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Vali Yardımcısı Adem Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, kurum amirleri, ilçe merkez muhtarları ve köy muhtarları katıldı.