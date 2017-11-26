Vali Kalkancı depremzedelerin sorunlarını dinledi

5 şiddetindeki evleri zarar gören ve AFAD tarafından gönderilen konteynerlere yerleştirilen Çiçek, Kırmacık ve Ovacık köylerinde vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Konteynerlere yerleştirilen vatandaşları ziyaret ederek, hasar oluşan evlerde incelemelerde bulunan Vali Kalkancı, depremzede köylülerle sohbet ederek, sorunlarını dinleyip, yıkılan evlerin ne zaman yapılacağı gibi köylülerin değişik konularda sordukları soruları cevaplandırdı.

Depremzedelerin taleplerini tek tek not alan Vali Kalkancı, Samsatlı depremzedelerin günlük hayatlarının kolaylaştırılması ve vatandaşların dile getirdiği sorun ve taleplerin bir an önce çözüme kavuşturulması için devlet olarak yoğun gayret sarf ettiklerini dile getirdi.

Köy ziyaretleri kapsamında, Ovacık köyünde koah hastası yaşlı bir vatandaş ile skolyoz (Omurga eğriliği) hastası olan küçük bir kız çocuğunu da ziyaret eden Vali Kalkancı, sohbet ederek, herhangi bir taleplerinin olup olmadığını sordu.

Çiçek, Kırmacık ve Ovacık köylerini ziyaret esnasında etrafını saran köydeki çocuklara da yakın ilgi gösteren Vali Kalkancı, çocuklarla fotoğraf çektirerek, oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

Vali Nurullah Naci Kalkancı’ya İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Samsat Kaymakamı Sedat Sezik ve AFAD Müdürü Ertuğrul Altuğ eşlik etti.