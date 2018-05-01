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01 Mayıs 2018 14:20

Vali Kalkancı depremzedelerle bir araya geldi

Geçtiğimiz günlerde Samsat ilçesinde meydana gelen deprem sonrası Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, depremden etkilenen Samsat’a bağlı Uzuntepe, Taşkuyu ve Çiçek köylerini ziyaret ederek, köylü vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Kalkancı depremzedelerle bir araya geldi

01 Mayıs 2018 14:20


Köy ziyaretleri sırasında Vali Nurullah Naci Kalkancı’ya İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Çevre ve Şehircilik Müdürü Abdulkadir Kandemir ve AFAD Müdürü Ertuğrul Altuğ eşlik etti.


Depremin meydana geldiği günde beri Samsat ilçesinden ayrılmayarak hızlı bir şekilde depremin yaralarını sarmaya çalışan Vali Nurullah Naci Kalkancı, Uzuntepe, Taşkuyu ve Çiçek köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet edip geçmiş olsun dileğinde bulundu.


Gerçekleşen ziyaretlerde Vali Kalkancı, köylerde yapılacak olan deprem konutları ile ilgili vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunurken, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.


Köy ziyaretleri sonrası Samsat ilçe merkezine dönen Vali Nurullah Naci Kalkancı, esnafın ve vatandaşın mağdur olmaması ve ilçede ticari hayatın durmaması için ilçe merkezinde oluşturulan Çadır Çarşıda da incelemelerde bulundu.




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