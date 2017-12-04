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04 Aralık 2017 14:26

Vali Kalkancı: “En büyük engel sevgisizliktir”

3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engellilerle bir araya gelen Vali Nurullah Naci Kalkancı, “Hayatı paylaşmak için engel yoktur.

Vali Kalkancı: “En büyük engel sevgisizliktir”

04 Aralık 2017 14:26

En büyük engel sevgisizliktir” dedi.


Türkiye Petrolleri Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğine Adıyaman Belediyesi ev sahipliği yaptı.


Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Talha Gönüllü, Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, bazı kurum amirleri, engelli derneklerinin başkan ve temsilcileri ile engelliler katıldı.


Kahvaltı sonrası Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen programa geçildi. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı işitme engellilerin işaret dili ile okundu.


Programın açılış konuşmasını yapan Görme Engelliler Derneği Başkanı Mehmet Tunç, engellilerin günlük hayatta karşılaştığı sorun ve sıkıntılar ile bazı talepleri dile getirdi.


Engellilerin sadece 3 Aralık’ta değil, her gün hatırlanması ve şartlarının iyileştirilmesi gereken toplumun en önemli birer parçaları olduğunun kaydeden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi çelik ise, “Allah’a şükürler olsun ki insanların birbirine üstünlüğünün ancak takva noktasında olabileceğini bildiren ve bütün insanların eşit olduğunu her fırsatta dile getiren bir dini inancımız var. Söz konusu çocuk, kadın, yaşlı, engelli dahası dezavantajlı vatandaşlarımız olunca bunu bir bakanlık kurarak, taçlandıran resmi bir anlayışımız, bir devletimiz, ‘İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın’ düsturuyla devam eden bir yönetim anlayışımız var” dedi.


3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşlarla bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Nurullah Naci Kalkancı, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli kardeşlerimize karşı olan sorumluluklarımızı bir kere daha hatırlatıyor. Herkesin yapabileceği bir şey olduğu gerçeği noktasında neler yapabileceğimizi düşünmemiz için bir vesile oluyor. Engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak ve anlamlı kılmak için toplumun her kesimine çok önemli görevler düşüyor. Şüphesiz engelli kardeşlerimizin meselelerini, sıkıntılarını hatırlamak, başarılarının farkına varmak sadece bir günün sınırlarına hapsedilmeyecek kadar önemlidir. Ben İnanıyorum ki, her engelli kardeşimiz kendisine imkan verilirse topluma sağlam insanlar kadar yararlı olabilir. Türkiye Ampute Milli Futbol Takımının Avrupa Zaferi, bizlere engellerin engelliler için engel olmadığının en güzel örneğini gösterdi. Kendilerini sizlerin huzurunda tebrik ediyorum. Önemli olan gönüllerdeki engelleri kaldırmaktır. O nedenle yaşamın her alanında engelli kardeşlerimize saygı göstermeli, onları toplumun bir ferdi olarak kabul etmeliyiz. Unutmayalım ki, hayatı paylaşmak için engel yoktur. En büyük engel sevgisizliktir” dedi.


Konuşmaların ardından Özel Eğitim Okulu Öğrencileri tarafından gösteriler yapılırken, 80. Yıl Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Öğrencileri tarafından da mehteran gösterisi yapıldı.


Program, Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri tarafından Türk Halk Müziği dinletisi ve Halk Eğitim Merkezi Halkoyunları ekibi tarafından folklor gösterisi ile sona erdi.




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