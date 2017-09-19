Vali Kalkancı: “Gazilerimiz sayesinde varlığımızı sürdürüyoruz”

Vali Nurllah Naci Kalkancı 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle açıklamada bulundu. Vali Kalkancı, “Ülkemizin her karış toprağına terlerini ve kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran, Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar yaşamasının en büyük teminatı olan, Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri Gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz sayesinde tarih sahnesinde millet olarak varlığımızı sürdürüyor, bu vatan toprakları üzerinde onlardan aldığımız güç ve ilhamla, birlik ve bütünlük içinde hayatlarımızı idame ettiriyoruz. Bu bakımdan, şehit ve gazilerimize ne kadar dua etsek, ne kadar minnet ve şükran duysak azdır” dedi.

Kalkancı ayrıca, “Dün olduğu gibi bugün de birlik ve bütünlüğümüze kasteden bölücü teröre ve vatan hainlerine karşı yürüttüğümüz mücadelede, eşsiz kahramanlıklarda bulunan şehitlerimize ve gazilerimize çok şey borçluyuz. Bundan dolayıdır ki, omuz omuza mücadele etmeyi ilke edinmiş bir milletin mensupları olarak, şehit aileleri ve gazilerimiz için her zaman daha iyisini yapabilmenin gayreti içerisindeyiz ve olmaya da devam edeceğiz. Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda etmiş şehitlerimizi rahmetle, bu yolda yaralanan, vücutlarını siper ederek kahramanlık gösteren saygıdeğer gazilerimizi de şükranla anıyor, gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.