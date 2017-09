Vali Kalkancı: “Hedefim Yeşil Adıyaman”

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Atatürk Barajı sahilinde yapay koylar oluşturmayı ilk geldiği günden beri düşündüğünü ifade ederek, baraj sahilinin etrafında ciddi bir ağaçlandırma seferberliği başlatacaklarını söyledi.

Nurullah Naci Kalkancı en büyük hedefinin ‘Yeşil Adıyaman’ olduğunu dile getirerek, “Atatürk Baraj sahilinde yapay koylar geliştirilebilir. Şuan ki Adana Valimiz Mahmut Demirtaş Beşpınar Vadisini çok güzel yapmış. İnsanların nefes alacağı güzel bir projeyi faaliyete geçirmiş. Bunun tam tersi istikametinde Vadiyaman Eğri Çayına yapılacak. Bunun yanında benim en büyük hedeflerimden birisi ‘Yeşil Adıyaman’ yapmak. Cumhurbaşkanımız Adıyaman’a geldiğinde baraj çevresinin ağaçlandırılmasını talimatını vermiş. İlk geldiğimde bunu duyduğum zaman çok sevinmiştim. Bende bu yönde bir çalışma yapacağım. Bizim 150 bin civarında öğrencimiz var. Her bir öğrenciye 5 ağaç zimmetleyeceğiz ve o ağaçları o çocukların isimlerini vereceğiz. Her öğrenci 5 ağaç dikecek. Bu yönde çalışmamız var. Bu yıl 750 bin ağacı öğrencilerimize diktireceğiz. Her yıl 750 bin öğrenci diktirirsek niye Yeşil Adıyaman olmasın?” dedi.

Adıyaman’ın Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi büyük şehirlerin arasında kalmasından dolayı bir takım zorluklarla karşılaştığının altını çizen Vali Nurullah Naci Kalkancı, “Büyükşehirler arasında kalınca sermaye birikimi olmuyor. İstihdam ve işgücü daha çok büyük şehirlere kayıyor. Bunu nasıl önleyebiliriz diye düşündük. Adıyaman bu iller asında bir kavşaktır. Adıyaman-Malatya yolumun yapılarak tamamlanması ile ulaşımın kavşak noktası olarak gelişeceğini sanıyorum. Hedefimiz 2023 yılında ulaşım anlamında kavşak noktası olmasıdır. Diyarbakır, Gaziantep yolu tamam, Şanlıurfa yolu tamam, bir tek Malatya tarafı kaldı. Orası da bitirilirse ulaşımda kavşak nokta olabiliriz” diye konuştu.

Adıyaman’ın tarım kenti olduğunu ve barajların tamamlanmasıyla ciddi istihdam imkanlarının olacağına vurgu yapan Vali Kalkancı, “Adıyaman ciddi manada tarım kentidir. Bugün itibariyle arazilerinin yüzde 18’i sulanıyor. Bu gün itibaren Koçali, Gömükan, Çetintepe başta olmak üzere devam eden veya başlamak üzere olan barajların tamamlanmasıyla sulanabilir tarım arazisi yüzde 80’in üzerine çıkacak. Adıyaman’ın iklimi yılda 2 veya 3 ürün alabilecek bir iklime sahiptir. Bu ürün patlaması tarımda istihdamı beraberinde getirecek. Sulamamız vahşi sulama ile değil, damlama sulama gibi yeni tekniklerle olacağı için toprağın verimini arttıracağız. Hem tarımda istihdamı getirecek hem de tarıma dayalı sanayi gelişecektir. Adıyaman nüfusunun 3’te biri kırsal kesimde yaşıyor. Böyle olursa onlar yerinde istihdam edilecek” şeklinde konuştu.

Kültür turizmine önem veren Uzak Doğu insanına bu bölgenin tanıtımın daha fazla yapılması gerektiğine işaret eden Vali Kalkancı, “Türkiye’de deniz, kum ve güneş turizminin yanında birde kültür turizmi var. Adıyaman’da kültür ve inanç turizm var. Nemrut Dağı başta olmak üzere kültür turizmi ve inanç turizmi var. Bizim bu ören yerlerini, tarihi mekanları gezip görmek isteyen kişileri seçmemiz gerekiyor. Rus turistler deniz, kum, güneşi tercih ediyor. Bizim buraya Uzakdoğu turistlerini çekmemiz gerekiyor. Japonlar, Cinliler ve Güney Korelileri çekmeliyiz. Birde gelen turistlerin ekonomik katkı sunmalarını sağlamalıyız. Cinli turistlerle kardeş şehirler kurarak, Güney Korelileri, Japonları Adıyaman’a davet etmeliyiz. Adıyaman’ın tanıtımında sıkıntı görüyorum. Adıyaman Üniversitesinde 25 bin öğrenci var. Ama tercih yapanların çoğunluğu bölge illerimizden. Aslında daha fazla tanıtım için batı illerinden öğrencilerimizi çekmeliyiz. Tanıtıma daha fazla önem vermeliyiz. Adıyaman’da konaklamayı sağlamalıyız. Tanıtım sıkıntısından dolayı bunu sağlayamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Vali Halil Işık Kültür Merkezinde, TRT GAP Diyarbakır Radyosunun programına konuk olan Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, burada Adıyaman ile ilgili görüşlerini paylaştı. Programda türküler seslendirilirken, Vali Nurullah Naci Kalkancı’ya otantik bir radyo hediye edildi.