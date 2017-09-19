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19 Eylül 2017 16:44

Vali Kalkancı Kore Gazisi Alı Rıza Saygılıer ile sohbet etti

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, 19 Eylül Gazileri Günü dolayısıyla 87 yaşındaki Kore Gazisi Ali Rıza Saygılıer’i Bahçelievler mahallesindeki evinde ziyaret etti.

Vali Kalkancı Kore Gazisi Alı Rıza Saygılıer ile sohbet etti

19 Eylül 2017 16:44


Kore Gazisi Alı Rıza Saygılıer’i ziyarette Vali Nurullah Naci Kalkancı’ya, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik eşlik etti.


Sohbet havasında geçen ziyarette, tarihin yaşayan abidesi 87 yaşındaki Kore Gazisi Ali Rıza Saygılıer, protokol üyelerine hiç unutmadığı Kore Savaşı hatıralarını anlatarak, duygu dolu anlar yaşadı.


Kore Gazisi Ali Rıza Saygılıer tarafından samimi ve sıcak bir şekilde karşılanan Vali Nurullah Naci Kalkancı ve protokol üyeleri ise Kore Gazisi ile içten bir sohbette bulunarak anıları tazeleyip geçmişi yad ettiler.


Kore Gazisi Ali Rıza Saygılıer, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, kendilerini yalnız bırakmayan Vali Nurullah Naci Kalkancı ve protokol üyelerine gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.


Ziyaret, protokol üyelerinin Kore Gazisi Alı Rıza Saygılıer’le hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.




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