Vali Kalkancı köy muhtarlarıyla buluşmalarını sürdürüyor

Gerçekleşen toplantıda muhtarların köylerinde karşılaştıkları sorun ve talepleri dinleyen Vali Nurullah Kalkancı, köylerin sorun ve ihtiyaçları hakkında muhtarlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak, sorunları ve çözüm önerilerini dinledi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Adem Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdür Vekili Sezai Duruk, bazı kurum amirleri ile merkeze bağlı köy muhtarları katıldı.

Toplantı öncesi İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Albay Vedat Kültür, kırsal kesimdeki güvenlik ve asayiş olaylarıyla ilgili bir sunum yaptı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Nurullah Naci Kalkancı, “Kırsal kesime yönelik bugüne kadar gerek İl Özel İdaresi gerekse Merkez Köylere Hizmet Götürme Birlikleri aracılığıyla çok önemli hizmetlerin yapıldığını görüyoruz. Genel hayatı etkileyen köylerimize yönelik eksiklikleri de gözden geçirerek, bu eksiklikleri öncelik sırasına göre çözeceğiz. Tabi kırsal kesimin karşılaştığı sorun ve sıkıntıların çözüme kavuşturulmasının yanında iki şeye de dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan biri güvenliğimizi tehdit eden terörle mücadele bir diğeri de uyuşturucu ile mücadeledir. İstikbalimizin teminatı yavrularımızı zehirlemelerine asla müsaade etmeyeceğiz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi ve çocuklarımızı terör ve uyuşturucu müptelasında korumak için toplumun her kesimine ve özellikle de köy muhtarlarımıza çok önemli görevler düşüyor” dedi.

Vali Kalkancı'nın konuşmasının ardından söz alan muhtarlar ise, Vali Kalkancı'ya ve kurum amirlerine köylerin ihtiyacı olan içme suyu, alt ve üst yapı ile köy yollarının asfaltlanması gibi konularda taleplerini iletti.