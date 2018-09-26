Vali Kalkancı lise müdürleriyle güvenlik toplantısı yaptı

2018-2019 Eğitim ve öğretim yılının Adıyaman'da huzur ve güven içerisinde geçmesini sağlamak ve öğrencilerin uyuşturucu ve terör tuzaklarına karşı korunması amacıyla Vali Nurullah Naci Kalkancı başkanlığında, okul müdürleriyle güvenlik toplantısı yapıldı.

Adıyaman Lisesi Öğretmenler Odasında okul müdürleriyle gerçekleştirilen güvenlik toplantısına İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ve Adıyaman merkezdeki liselerin okul müdürleri katıldı.

Vali Nurullah Naci Kalkancı, lise müdürleriyle yaptığı değerlendirme toplantısında önemli mesajlar verdi. Okullarda alınan güvenlik önlemlerinin ve ilave tedbirlerin konuşulduğu toplantıda Vali Kalkancı, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın terör ve uyuşturucu illetine karşı korunması amacıyla okul yöneticilerine büyük görevler düştüğünün altını çizdi.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Vali Nurullah Naci Kalkancı, “Hepimizin ortak amacı geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her türlü tehlike ve riskten korunması için tedbirler almaktır. Alınan tedbirlerin uygulanmasını gözlemleyen okul müdürlerimizin düşünceleri ve önerileri bizim için çok önemli. Alınan tedbirlerin uygulanmasında asla taviz vermeyeceğiz. Ailelerimiz tarafından bizlere ve okullara teslim edilen çocuklarımız bizim geleceğimizdir. İnsanların en önemli varlığı evlatlarıdır. Bir öğretmen çocuğu olarak şunu çok iyi biliyorum ki, hiçbir okul yöneticisi ve hiçbir öğretmen öğrencisini kendi evlatlarından ayırt etmez. Hepsini kendi evladı gibi kabul eder. Okul müdürlerimizin ve öğretmenlerimizin iki hususa karşı çok dikkatli olmaları lazım. Bunlardan biri terör, diğeri de uyuşturucudur. Terör ve uyuşturucuyla mücadele konusunda devlet olarak bütün kurumlarımızla birlikte yoğun bir mücadele başlattık. Bu toplantımızın konusu da okul güvenliği, terör ve uyuşturucu ile mücadele olduğuna göre burada okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize de önemli görevler düşüyor” dedi.

Vali Nurullah Naci Kalkancı başkanlığındaki toplantı, okul müdürlerinin okullarda alınacak güvenlik tedbirleri konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması ile sona erdi.

Toplantı sonrası Vali Kalkancı, Adıyaman Lisesinde sınıfları gezerek, öğrencilerle aynı sıralara oturup ders dinledi, yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilere başarılar diledi.