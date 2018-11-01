Vali Kalkancı meclis üyeleri ile vedalaştı

İl Genel Meclisine gelişinde Vali Nurullah Naci Kalkancı'yı İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve il genel meclis üyeleri karşıladı. Adıyaman'da görev yaptığı 16 aylık süre içerisinde il genel meclis üyeleriyle uyum içerisinde güzel çalışmalara imza attıklarını dile getiren Vali Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman'da kırsal kesimin sorun ve problemlerinin çözüme kavuşturulması amacıyla meclis üyelerimizle yoğun bir efor sarf edip, Adıyaman'ın en ucra köşesine hizmet götürmeye gayret gösterdiklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ise, Vali Nurullah Naci Kalkancı'ya Adıyaman'a yaptığı hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür etti. Gerçekleşen ziyaret, Vali Nurullah Naci Kalkancı'nın İl Genel Meclis Üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.