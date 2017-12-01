Vali Kalkancı muhtarlarla bir araya geldi

Gerçekleşen toplantıda muhtarların ve kırsal kesimin sorunlarını birinci ağızdan dinleyen Vali Nurullah Naci Kalkancı, köy muhtarları ile köylerde gerçekleştirilen kamu yatırımları ile sorun ve ihtiyaçlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Adem Kaya, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mücahit Avkıran, bazı kurum amirleri ile merkeze bağlı köy muhtarı katıldı.

Toplantı öncesi İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Yarbay Vedat Kültür, kırsal kesimdeki güvenlik ve asayiş olaylarıyla ilgili bir sunum yaptı.

Gerçekleşen toplantıda muhtarlar sorun ve taleplerini aktardı. Kurum müdürleri tarafından notların alınarak taleplerin yerine getirilmesi konusunda Vali Kalkancı, bizzat kendisinin de konunun takipçisi olacağını belirtti.

Merkeze bağlı köy muhtarlarıyla gruplar halinde yapılan toplantıların üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini belirten Vali Nurullah Naci Kalkancı, “Huzur ve hoşgörü kenti Adıyaman’a ve Adıyaman’ın kadirşinas insanlarına Vali olarak hizmet etmekten büyük bir onur duyuyorum. Muhtarlık bizim devlet geleneğimizde en önemli görevlerden bir tanesidir. Demokrasinin ve özgür iradenin ilk tecelli ettiği yer muhtarlık seçimleridir. Muhtarlarımız demokrasinin mihenk taşını oluşturmaktadır. Muhtarlarımız seçildikten sonra iki yönlü bir görev üstlenir. Muhtarlarımız devlete karşı halkı, halka karşıda devleti temsil ederler. Bundan dolayı muhtarlarımız çok meşakkatli bir görevi üstlenmektedir. Köylerimizde alt yapı ve üst yapı anlamında çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Köylerimizde yarım kalan işleri süratli bir şekilde bitirmenin çaba ve gayreti içerisindeyiz. Geçtiğimiz günlerde İl Genel Meclisi tarafından İl Özel İdaresinin 2018 yılı bütçesi 94 milyon TL olarak onaylandı. Bunu artırma yönünde bir girişimimiz oldu. İnşallah bu gerçekleşirse bu bütçeyle köylerimizin ihtiyaç duyduğu alt yapı, üst yapı, içme suyu ihtiyacı, taziye evlerini yapımı, köy içi kilitli parke taşı döşenmesi ve köy yollarının asfaltlanması gibi hizmetleri yerine getireceğiz. Yine kırsal kesimde sosyo-ekonomik kalkınmanın ivmesini artıracak olan sulama projelerimiz seri bir şekilde devam ediyor. Bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte ürün deseninde çok ciddi değişiklikler olacak ve çiftçilerimiz yılda bir ürün yerine iki veya üç ürün alabilecektir. Bugünkü toplantımızda sizlerin bize ileteceği öneri ve talepleri, birlik ve beraberlik içinde ve imkânlar ölçüsünde değerlendirmeye çalışacağız” dedi.

Adıyaman’ın bir huzur kenti olduğunu dile getiren Vali Kalkancı, "Bölgemiz son 30 yıldır terörle anılıyor. Allah’a şükür siz değerli muhtarlarımızın ve Adıyamanlı kardeşlerimizin sayesinde ilimize bugüne kadar terör bulaşmamıştır. Huzur beldesi olarak da varlığını sürdürmektedir. Devlet olarak terörle çok ciddi ve kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz. İnşallah kısa zaman içerisinde bölücü terörü bitirip, tüm bölge huzura kavuşmuş olacak. Adıyamanlı kardeşlerimizden istirhamım bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da teröre karşı bu hassasiyeti ve dik duruşu sürdürmeleridir. Sürdüreceklerine de eminim. Terörle mücadelenin yanında uyuşturucuyla da aynı kararlılıkla ve çok ciddi bir şekilde mücadele ediyoruz. Adıyamanlı hemşerilerimizden bir diğer istirhamımız ise, teröre karşı gösterdiği dik duruşu uyuşturucu ile mücadelede de göstermeleridir. Bizim en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı kimsenin zehirlemesine asla fırsat vermeyeceğiz. Bundan dolayı siz muhtarlarımızdan istirhamımız vatandaşlarımızı uyuşturucuya karşı uyarmalarını ve çocuklarını mutlaka takip ettirmelerini istiyoruz. Vatandaşlarımız çocuklarında bir farklılık sezdiklerinde mutlaka bilgimiz olsun. Erken müdahale edersek o çocuğu kurtarmış oluruz" ifadelerini kullandı.

Anız yangınlarına karşı da vatandaşları uyaran Vali Kalkancı, "Anız yakmak hem toprağın altında yaşayan canlı türlerini yok ediyor, hem çevreye zarar veriyor, hem de toprağın biyolojik ve kimyasal dengesini bozuyor. Muhtarlarımızdan istirhamımız köylerinde bulunan vatandaşlarımızı anız yangınlarına karşı uyarmalarıdır. Anız yakmak hem zararlı hem de yasaktır. Anız yakana yasal işlem yaparak, gerekli cezai müeyyideyi uygulayacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından toplantıya katılan muhtarlar, alt ve üst yapı, yol ve içme suyu ile elektrik başta olmak üzere çeşitli sorun ve taleplerini Vali Kalkancı’ya ilettiler.

Soru cevap şeklinde devam eden toplantıda Vali Nurullah Naci Kalkancı, köy muhtarlarının dile getirdiği talepleri tek tek not aldırarak, bu sorunları inceleyeceklerini ve imkânların el verdiği ölçüde sıkıntıları çözüme kavuşturacaklarını ifade etti.