Vali Kalkancı muhtarlarla bir araya geldi

Tut ilçesine gelişinde Vali Nurullah Naci Kalkancı’yı ve beraberindeki heyeti Tut Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Belediye Başkanı Cemal Avcı, köy ve mahalle muhtarları ile ilçe yöneticileri karşıladı. Karşılama sonrası Vali Kalkancı ve beraberindeki heyet, Tut Kaymakamlığı tarafından organize edilen köy ve mahalle muhtarlarıyla buluşma toplantısına katıldı. Abuzer Yıldırım İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda Vali Nurullah Naci Kalkancı’nın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Vali Yardımcısı Adem Kaya, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Tut Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Tut Belediye Başkanı Cemal Avcı, İl Özel İdare Genel Sekreteri Avukat Sami Işık, bazı kurum amirleri, İl Genel meclis Üyeleri ile Tut ilçesine bağlı köy ve mahalle muhtarları yer aldı.

Gerçekleşen toplantıda, Vali Nurullah Naci Kalkancı, köy ve mahalle muhtarlarının istek, talep ve sorunlarını dinleyerek, dile getirilen sorunları tek tek not alıp bu sorunların çözümü noktasında gayret sarf edeceklerini söyledi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman merkeze bağlı muhtarlarla gruplar halinde toplantılar yaptıklarını belirterek, “Kırsal kesimin sorunlarını dinlemek ve bunlara çözüm bulmak amacıyla ilçeler bazında daköy ve mahalle muhtarlarıyla yapılan toplantıların dördüncüsünü bugün Tut ilçemizde gerçekleştiriyoruz. Birkaç gün sonra Adıyaman’daki görev süremizin birinci yılını dolduracağım. Tut, ismini gururla bahsettiğimiz bir ilçemiz. Tut, bugüne kadar terörle, uyuşturucuyla ve asayiş olaylarıyla hiçbir zaman anılmadı. Tut ilçemiz, sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri, gelenek ve görenekleri, devletine, milletine ve bayrağına bağlı insanlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşadığı şirin bir ilçemizdir. İlçemizin bu mevcudiyetini bugüne kadar devam ettirmesi de ayrıca övgüye değer bir şeydir. Bizlerde devlet olarak son yıllarda eğitim, sağlık, alt ve üst yapı ile diğer alanlarda ciddi yatırımlar yaparak, bu şirin ilçemizin mevcudiyetini sürdürmesine gayret gösteriyoruz. Bu toplantılarla amacımız sizlerle tanışmak, sizlerle buluşmak her ilçenin, her mahallenin sıkıntı, mesele ve dertlerini dinlemek ve ortak bir çözüm bularak bunların aşılmasını temin etmektir. Bugün siz değerli muhtarlarımız tarafından dile getirilecek sorun ve talepleri de değerlendirerek, bunları imkanlar ölçüsünde yerine getireceğiz ” diye konuştu.

Vali Nurullah Naci Kalkancı’nın konuşmanın ardından köy ve mahalle muhtarları, köyleriyle ilgili alt ve üst yapı, yol ve içme suyu başta olmak üzere çeşitli sorun ve taleplerini dile getirirken, kurum amirleri de bu sorunları tek tek not alarak, sorunların çözümü noktasında gayret sarf edeceklerini dile getirdi.