Vali Kalkancı: “Öğrencilerimize yönelik en büyük tehdit uyuşturucu ve terördür”

Halk eğitim merkezinde gerçekleştirilen ‘okul güvenliği' toplantısına okul müdürleri ve yöneticileri, muhtarlar katıldı. Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı yaptığı açıklamada, öğrencilerin önündeki en büyük iki tehlikenin uyuşturucu ve terör olduğunu vurguladı.

Vali Nurullah Naci Kalkancı toplantı öncesinde yaptığı açılış konuşmasında, öğrencilerin güven içerisinde okumaları, eğitimlerini almalarının devletin en temel göreve olduğunu ancak devletin aldığı tedbirlerin tek olarak yeterli olmayacağını belirterek, toplumun tüm kesimlerinin bu konuda duyarlı olması gerektiğine işaret etti.

Veli, öğretmen, okul idaresinin öğrencinin güven içerisinde okuması için iş birliği içerisinde olması gerektiğine vurgu yapan Vali Kalkancı, Adıyaman'da ki tüm okullarda güvenlik kamerasının bulunduğunu ancak önümüzdeki dönemlerde kent güvenlik sistemi içerisinde okulların dahil edileceğini ifade etti.

Vali Kalkancı: “Bonzai ülkemize yapılan bir operasyondur”

Öğrencilerin önündeki en tehlikeli risklerden bahseden Vali Kalkancı, “Öğrencilerimizin yaşamlarını ve eğitim hayatlarını tehlikeye sokacak olan iki risk bulunuyor. Bunlardan birisi uyuşturucu ikincisi ise terördür. Uyuşturucunun ticaretini yapan kişiler özellikle hedef kitle olarak okullardaki öğrencileri görüyor. Özellikle son zamanlarda Bonzai ülkemize yönelik açık bir saldırıdır. Bu Bonzai denilen madde Almanya'da bilinmiyor, Kanada'da bilinmiyor. Bonzai Türkiye'ye yapılan bir operasyondur. Bu uyuşturucu falan da değil bu doğrudan doğruya insanı zehirleyen, kısa bir süre sonra ölüme götüren bir maddedir. Son yıllarda Türkiye'nin her tarafına Bonzai yayıldı. Devletler artık topla, tüfekle savaşmıyor. Ya ekonomi ile savaşıyorlar ya da böyle insanlığın yapısıyla oynayarak, kalitesini düşürerek savaşıyor. Özellikle Türkiye'de son bir kaç yıldır başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere uyuşturucu ile ciddi manada mücadele ediyoruz. Çok önemli sonuçlar elde edildi. Devletin güvenlik görevlileri bu işle ilgili görevlerini en ciddi şekilde yapıyorlar ama biz öğrencilerimizin özellikle küçük yaşlarda bu alışkanlıklara kötü alışkanlıklara bulaşmadan uzaklaştırmak istiyoruz. Bu kötü alışkanlıklarla tanışmasını istemiyoruz. Uyuşturucudan uzak durmasını istiyoruz. Uyuşturucu konusunda güvenlik güçlerinin yanı sıra buna toplumun bütün kesimlerine dikkat etmesi gerekiyor. Öğrencilerdeki değişikliği ilk fark edecek onun annesidir daha sonra babasıdır sonra da öğretmenlerdir. Öğretmenlerimizin öğrencileri birebir ilgilenmeleri ve izlemeleri gerekiyor” dedi.

Vali Kalkancı öğrenciler için ikinci en büyük tehlikenin ise terör olduğunu belirterek, “İkinci önemli unsur ise terördür. 60 yıldan beri Türkiye'miz terörle mücadele ediyor. Dünyada terörle yaşayan bizden başka ülke kalmadı. Bu terör belasından kurtulmamız gerekiyor. Son yıllarda ciddi bir şekilde tarihinde olmadığı kadar terörle mücadele ediliyor. İnşallah bu senenin sonunda Türkiye'de terör lafının fazla duymayacağız. Tamamen yok olması için birkaç yıl daha gerekiyor. Bu ülkenin terörle diz çöktüremeyecekler. Sizlerde çocuklara sahip çıkan terör örgütlerine yem etmeyin” diye konuştu.

Vali Nurullah Naci Kalkancının konuşmasının ardından jandarma ve polis tarafından okul güvenliği ile ilgili sunum yapıldı. Toplantıda Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Vali Yardımcısı Adem Kaya, Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban, Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, Yeşilay Şube Başkanı Hakan Özöncel katıldı.