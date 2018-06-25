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25 Haziran 2018 15:53

Vali Kalkancı şampiyon kürekçileri tebrik etti

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışlarında Türkiye ikincisi olan kız kürek takımını ve sporcuları ziyaret etti.

Vali Kalkancı şampiyon kürekçileri tebrik etti

25 Haziran 2018 15:53


Gazihandede Su Sporları Merkezini ziyaret eden Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere 25 il arasından tüm rakiplerini geçerek altın madalya almayı başaran ve sıralamada Türkiye ikincisi olan Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü kız kürekçilerini elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik etti. Antrenmanlarını yerinde izleyen Vali Kalkancı, “Adıyaman üç tarafı sularla çevrili GAP Bölgesinin sporda büyük başarılara imza atarak tüm branşlarda sporcu yetiştirmeyi başarmış ayrıca milli sporculara sahip önemli bir konumdadır. Bu başarıların ardında azimli gençlerimizin spora karşı olan ilgisi ve antrenörlerimizin çabası bugün Türkiye şampiyonlukları ile taçlanmıştır. Ben sporcularımızın Avrupa ve dünya şampiyonluklarına da imza atacaklarına ve çıtayı her zaman yükseltmeye devam edeceklerine inanıyor, elde ettikleri başarılardan dolayı kendilerini kutluyorum” diye konuştu.




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