Vali Kalkancı Samsat’taki çalışmaları denetledi

2 Mart 2017 ve 24 Nisan 2018 meydana gelen depremlerde, evleri ağır hasarlı olup hak sahibi olan depremzedeler için yaptırılan kalıcı evler, esnaflar için yaptırılan işyerlerinin temel atma çalışmaları, vatandaşların ekmek ihtiyacının karşılanması için oluşturulan prefabrik fırınlar ve onarımı devam eden devlet hastanesinde incelemelerde bulunan Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı Samsat Kaymakamı Sedat Sezik ve Belediye Başkanı Yusuf Fırat’tan bilgiler aldı.

İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Defterdar Vekili Hasan Hüseyin Avni Acar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdulkadir Kandemir ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ ile birlikte Samsat ilçesinde incelemelerde bulunan Vali Kalkancı, Samsat ilçesinde depremde mağdur olan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için devletin bütün imkanlarının kullanılmakta olduğunu belirtti.

Vali Kalkancı, "Samsat ilçemizde bir yandan yıkım çalışmaları yürütülmekte, bir yandan kalıcı evler yapılmaktadır. Bunun yandan da ekonomik hayatın canlılığını kaybetmemesi için esnaflarımıza önce çadır çarşı kuruldu. Hemen zaman kaybetmeden yeni işyerlerinin yapımı için çalışmalar başlatıldı. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek adına çalışmalarımızı seri bir şekilde sürdürüyoruz" diye konuştu.