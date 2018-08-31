Vali Kalkancı Sincik’te köy ve mahalle muhtarlarıyla buluştu

Sincik ilçesine gelişinde Vali Nurullah Naci Kalkancı’yı ve beraberindeki heyeti Sincik Kaymakamı Zafer Sağ, Belediye Başkanı Mehmet Korkut, Köy ve Mahalle Muhtarları ile ilçe yöneticileri karşıladı.

Karşılama sonrası Vali Kalkancı ve beraberindeki heyet, Sincik Kaymakamlığı tarafından organize edilen köy ve mahalle muhtarlarıyla buluşma toplantısına katıldı.

Hüseyin Çelik Öğretmenevi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Nurullah Naci Kalkancı, Vali Yardımcısı Adem Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Sincik Kaymakamı Zafer Sağ, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, bazı kurum amirleri, Sincik ilçesi köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantıda, Sincik Kaymakamı Zafer Sağ, ilçede yürütülen yatırım ve projeler ile ilgili bir sunum yaparak, ilçenin ihtiyaç ve taleplerini dile getirdi.

Gerçekleşen toplantıda, muhtarlara hitap eden Vali Nurullah Naci Kalkancı, Sincik ilçesinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Köy ve Mahalle Muhtarlarının istek, talep ve sorunlarını dinleyip, dile getirilen sorunları tek tek not alarak bu sorunların çözümü noktasında gayret sarf edeceklerini söyledi.

Vali Kalkancı, “Sincik ilçemiz, devletine, milletine ve bayrağına olan sadakati ile müstesna ilçelerimizden biridir. İlçemizin sorun ve sıkıntılarının çözüme kavuşturulması amacıyla devletimizin bütün imkanlarını seferber edeceğiz. Sincik ilçemiz her türlü hizmetin en iyisini hak ediyor. Bugün kamu kurum ve kuruluşlarımızın müdürleriyle birlikte siz değerli muhtarlarımızın sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm üretmeye çalışacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde ve imkânlarımızın el verdiği ölçüde Sincik ilçemizin sorunlarını çözmenin çaba ve gayreti içerisinde olacağız” diye konuştu.

Toplantı sonrası Vali Nurullah Naci Kalkancı, Sincik ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir tekstil firmasını ziyaret ederek, üretim aşamaları hakkında bilgi aldı.

Ardından ilçe merkezindeki bir çay ocağına geçen Vali Nurullah Naci Kalkancı, burada esnaf ve vatandaşlarla, sohbet etti.