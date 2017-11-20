Vali Kalkancı tarımsal alandaki ekonomik yatırımları inceledi

Kahta OSB’deki ekonomik yatırımları inceleme gezisi sırasında Vali Nurullah Naci Kalkancı’ya Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan eşlik etti. Kahta OSB’deki incelemelerine Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı 11. Etap Kapsamında desteklenen ve modern teknoloji ile kurulan Ceviz İşleme Fabrikasını gezerek başlayan Vali Kalkancı, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte kırsal Kalkınma Projeleri Kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının hibe desteği ile faaliyete geçen 800 metre kare alan üzerine kurulu bulunan mantar üretim tesisi, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı 9. Etap Kapsamında desteklenen ve Kahta OSB de 750 metre kare alan üzerine inşa edilen soğuk hava deposu, susam işleme fabrikası, kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programı 7. etap kapsamında desteklenen ve Türkiye Petrollerine ait kuyulardan çıkartılan sıcak suyla modern bir ortamda domates üretimi yapan sebze üretim serası ve 6 bin metre kare arazi üzerine kurulan domates serası gezerek yetkililerden bilgi aldı.