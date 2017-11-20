Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 18:22

Vali Kalkancı tarımsal alandaki ekonomik yatırımları inceledi

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı Kahta’da ekonomik yatırımları denetledi.

Vali Kalkancı tarımsal alandaki ekonomik yatırımları inceledi

20 Kasım 2017 18:22


Kahta OSB’deki ekonomik yatırımları inceleme gezisi sırasında Vali Nurullah Naci Kalkancı’ya Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan eşlik etti. Kahta OSB’deki incelemelerine Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı 11. Etap Kapsamında desteklenen ve modern teknoloji ile kurulan Ceviz İşleme Fabrikasını gezerek başlayan Vali Kalkancı, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte kırsal Kalkınma Projeleri Kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının hibe desteği ile faaliyete geçen 800 metre kare alan üzerine kurulu bulunan mantar üretim tesisi, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı 9. Etap Kapsamında desteklenen ve Kahta OSB de 750 metre kare alan üzerine inşa edilen soğuk hava deposu, susam işleme fabrikası, kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programı 7. etap kapsamında desteklenen ve Türkiye Petrollerine ait kuyulardan çıkartılan sıcak suyla modern bir ortamda domates üretimi yapan sebze üretim serası ve 6 bin metre kare arazi üzerine kurulan domates serası gezerek yetkililerden bilgi aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
14
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    12°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç