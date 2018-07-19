Vali Kalkancı TGF Başkanlar Konseyini ağırladı

TGF’nin 19-22 Temmuz tarihleri arasında Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde düzenleyeceği 57. Başkanlar Konseyi toplantısına katılmak üzere Türkiye’nin değişik kentlerinden Adıyaman’a gelen cemiyeti başkanları Vali Nurullah Naci Kalkancı’yı makamında ziyaret etti.

Ziyarete, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca’nın yanı sıra, federasyon yönetim kurulu üyeleri, Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan ve yönetim kurulu üyeleri ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen cemiyet başkanları katıldı.

Her yıl farklı bir ilde yapılan ve bu yıl Adıyaman’da Faal Gazeteciler Cemiyetinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu 57. Başkanlar Konseyi toplantısında ülke gündemindeki önemli başlıklar masaya yatırılarak özellikle basın mesleği ile ilgili çeşitli sorunlar ele alınacak.

Üç gün sürecek program kapsamında Adıyaman’a gelen cemiyet başkanları, gerçekleştirecekleri toplantı sonrası kentin tarihi ve turistik mekanlarını da gezerek şehrin zengin kültürel mirasına da tanıklık edecek.

Türkiye Gazeteciler Federasyonuna bağlı Başkanlar Konseyi üyelerini huzur, hoşgörü, barış ve kardeşlik kenti Adıyaman’da ağırlamaktan duyduğu memnuiyeti dile getiren Vali Nurullah Naci Kalkancı, cemiyet başkanlarıyla sohbet ederek, ziyaretten dolayı teşekkür edip, Adıyaman’ın tarihi, coğrafyası, kültürü, eğitim ve öğretim durumu, devam eden sulama projeleri, sanayi ve ticaret durumu ile sosyo-ekonomik yapısı hakkında bilgiler verdi.

Vali Kalkancı, “Türkiye Gazeteciler Federasyonu tarafından 57. Başkanlar Konseyinin Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyetinin ev sahipliğinde ilimizde yapılmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu toplantı basın mensuplarının mesleki anlamda hem dayanışmasını hem de birlikte hareket etmesini sağlıyor. Adıyaman, dil, din, ırk, ayrımı yapmadan insanların hep birlikte bir arada yaşadığı Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en huzurlu kentlerinden bir tanesidir. Anadolu’nun en eski yerleşim birimlerinden birisi olan Adıyaman ilimiz, insanoğlunun yeryüzüne ayak bastığı zamandan beri sahip olduğu zengin tarihi, doğal ve kültürel değerleri ile tarih sahnesindeki yerini almıştır. Adıyaman ilimiz tarih öncesi devirlere ait buluntuların yanı sıra, Kommagene Uygarlığına ait Nemrut Dağı Ören Yeri başta olmak üzere il geneline yayılmış 300 dolayında tarihi öneme haiz kültür varlıkları ile adeta bir açık hava müzesi konumundadır” dedi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca ise, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı’ya Başkanlar Konseyini kabullerinden ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Karaca, “Huzur ve hoşgörünün başkenti Adıyaman’da olmaktan son derece mutluyuz. Şu anda 60 civarında Türkiye genelinde cemiyeti başkanları ile toplamda 150 civarında gazeteci arkadaşımız 57. Başkanlar Konseyine katılmak üzere Adıyaman’da bulunuyor. Bu toplantıda sadece kendi sorunlarımızı tartışmakla kalmayıp, aynı zamanda ülkemizin sorunlarını da ele alacağız. Arkadaşlarımız buradan gittikten sonra da Adıyaman’daki izlenimlerini kendi yayınlarında en güzel şekilde yayınlayacaklardır. Bizleri kabul edip yakın ilgi gösterdikleri için heyetimiz adına sayın valimize teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından cemiyet başkanı ve gazeteciler, kendi memleketlerinden getirdikleri çeşitli hediyeleri Vali Nurullah Naci Kalkancı’ya takdim etti.