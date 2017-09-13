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13 Eylül 2017 16:35

Vali Kalkancı Tut ilçesinde incelemelerde bulundu

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı Adıyaman’ın Tut ilçesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Vali Kalkancı Tut ilçesinde incelemelerde bulundu

13 Eylül 2017 16:35


Vali Nurullah Naci Kalkancı beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper’le birlikte bir dizi programlara katılmak üzere Tut ilçesini ziyaret etti.


Tut Hükümet Konağı önünde Kaymakam Vekili Adem Kaya, Belediye Başkanı Cemal Avcı ve ilçe yöneticileri tarafından karşılanan Vali Nurullah Naci Kalkancı ve beraberindeki heyet, ilk olarak Tut Kaymakamlığını ziyaret etti.


Kaymakamlık ziyaretinin ardından Tut Belediyesini ziyaret eden Vali Kalkancı, Belediye tarafından ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili Belediye Başkanı Cemal Avcı’dan bilgi aldı.


Belediye ziyareti sonrası Vali Nurullah Naci Kalkancı ve beraberindekiler belediye çay bahçesine geçerek vatandaşlarla tek tek tokalaşarak sohbet etti.




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