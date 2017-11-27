Vali Kalkancı: “Tütün konusunu farklı mecralara çekmeye çalışıyorlar”

Adıyaman’da geçtiğimiz Cuma günü tütün ile ilgili protestolarda olaylar çıkmış, 110 kişi gözaltına alınırken, 2’si polis 10’un üzerinde kişi yaralanmıştı. Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman İl Genel Meclis üyeleriyle yaptığı bir toplantıda tütün konusunda konuştu.

Tütünün Adıyaman için önemli olduğunu bildiğini ve bu konuda tütün ekiminin ve satımının serbest olmasıyla ilgili kamu oyunun bilinçli olarak yanıltıldığına işaret eden Vali Nurullah Naci Kalkancı, bazı siyasi çevrelerin ve grupların yanlış algı oluşturduğunu kaydetti.

Vali Kalkancı konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

“Tütün konusunda Adıyaman’ın doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine her tarafında tütün var. Bostanı söküp, bahçeyi söküp tütün ekmeye başlamışlar. 2001 yılında Tekel kapatıldıktan sonra 2002 yılından itibaren tütün üretimi yasaklandı. Tütün sözleşmeli olarak sigara fabrikalarına verilerek ekilebilirdi. Bunun dışında ticaret dışında 50 kilograma kadar tütün ekme serbesttir. Adıyaman’da bu güne kadar devlet hoş görüyor diye tütün ekimi devam etmiş. Ben Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde doğdum ve bizim orada da tütün ekilirdi. 2002 yılından itibaren benim ilçemde tütün eken kalmadı. Adıyaman’da tütün ekimi süre gelmiş. Son bir iki yılda da herkes tütün ekiyor, götürüp satıyor. Ama bu esasta yasak olan bir şeydir. Şimdi Ahmet Aydın başta olmak üzere milletvekillerimiz çok büyük gayret gösterdi. Bu tütün ile ilgili madde meclise geldiğinde Başbakan ve Bakanlar seviyesinde konu gündeme getirildi.

Şimdi ilk defa 2002’den sonra ilk defa ekimi ve ticareti yasal zemine kavuşturuluyor. Adıyaman’ın özellikle kuzey bölgelerinde küçük arazileri olanlar başta olmak üzere genel geçim kaynağıdır. Buralarda sadece geçim kaynağının tütün olduğunu biliyorum. Onun için bir meşrulaşma yapılarak tütün ticareti serbest hale getirildi. Kurala bağlandı. Tütünü satmak istiyorsan kooperatifleşeceksiniz ve kooperatifi siz kuracaksınız. Tütün bandrollenecek ve istediğiniz yere satacaksınız.

Bu işi istismar edenler, ‘valilik basın açıklamasını yasakladı’ diyor. Ben geldim geleli hiçbir şeyi yasaklamadım. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanununa göre bunun bir prosedürü vardır. Bunların bir tertip komitesi olur, sorumluluğu üstlenir. Valilik iznine tabi olarak istenilen yerde yaparlar. Basın açıklaması ve bu tür konularda Valilikten izin almaları gerekmektedir. Bu eylemciler bizlerden basın açıklaması yada yürüyüş için izin almadılar. Burada tütüncülerden ziyade bu işten nemalanmak isteyen bazı siyasi çevreler ve bazı yasa dışı gruplar bu konuyu farklı mecralara çekmeye çalıştılar. Valilik olarak biz izinsiz yapılan yürüyüş ve basın açıklamasına izin vermeyeceğimizi söyledik. Bizden de zaten izin istemediler. Sosyal medya üzerinden bazı kişiler tarafından bu iş bilinçli olarak organize edildi.”