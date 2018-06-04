Vali Kalkancı vatandaşların sorunlarını dinledi

Vali Nurullah Naci Kalkancı, yanına Vali Yardımcısı Adem Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Avukat Sami Işık’ı alarak Adıyaman merkeze bağlı Serhatlı, Uzunpınar, Kuştepe, İnceler, Uludam, Küçük Hasancık, Büyük Hasancık ve Alibey Köylerini ziyaret ederek, sorun ve talepleri dinledi.

Köy ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Kalkancı ve beraberindeki heyet, muhtarlardan ve vatandaşlardan köyün sorunları hakkında detaylı bilgi aldı.

Sohbet havasında geçen ziyaretlerde devletin imkanlarını ve kaynaklarını ilin her köşesinde hizmet olarak vatandaşlarımıza hissettirmeye çalıştıklarını ifade eden Kalkancı, “Bu ziyaretlerle amacımız, köylerin ve köylü kardeşlerimizin karşılaştığı sorunları her yönüyle yerinde görüp tespit ederek, bu sorunlara çözüm üretmektir. Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmelerini sağlamak amacıyla gerek il özel idaremiz gerekse de merkez köylere hizmet götürme birliğimiz yoğun bir çaba göstermektedir. Köylerimizi dolaşarak muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın sorunlarına çare bulmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın devletimizin şefkat elinin daima yanlarında hissetmelerini istiyoruz. Köy köy gezip, çözüm bekleyen sorunları muhtarlarla görüşerek, bu sorunları hep birlikte nasıl aşacağımızı konuşuyoruz. Vatandaşımıza en güzel hizmeti sunabilmek için gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Köy ziyaretlerinde çocukları da unutmayan Vali Nurullah Naci Kalkancı, çocuklarla sohbet ederek dersleri hakkında bilgi alıp, oyuncak ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Sorun ve taleplerini rahat bir ortamda iletme fırsatı bulan köy sakinleri ise, Vali Nurullah Naci Kalkancı’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.