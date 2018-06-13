Vali Kalkancı vatandaşlarla bir araya geldi

Vali Kalkancı, beraberinde Vali Yardımcısı Adem Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Avukat Sami Işık ile birlikte Adıyaman merkeze bağlı Börgenek, Çamgazi, Elmacık, Yeşilova, Kızılcahöyük, Paşamezrası ve Karakoç köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaret ettiği köylerde büyük bir coşkuyla karşılanan Vali Nurullah Naci Kalkancı, sohbet havasında geçen ziyaretlerde köy muhtarları ve vatandaşlardan sorun ve talepleri dinleyip, dile getirilen sorunların çözümü noktasında ilgililere talimat verdi. Sorunları çözmek ve dertlerine ortak olmak için ziyaretleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Vali Nurullah Naci Kalkancı, ziyaret ettiği köylerde vatandaşlarla sohbet ederek, “İl Özel İdaresi ve Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği aracılığıyla bugüne kadar Adıyaman’da köylerin alt yapısının iyileştirilmesine dönük güzel hizmetlerin hayata geçirildiğini görüyoruz. Bu hizmetlerin kalitesini daha da yükselteceğiz. Birlik ve beraberliğimiz devam ettiği müddetçe çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur. Ramazan ayı dolayısıyla istedik ki biz vatandaşımızın ayağına gidelim. Adıyaman’da kırsalda yaşayan vatandaşlarımız her türlü hizmetin en iyisine layıktır. Bu vesile ile bütün köylü kardeşlerimin yaklaşan Ramazan Bayramını kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum” diye konuştu.