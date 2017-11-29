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29 Kasım 2017 12:06

Vali Kalkancı ve il protokolü şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği (TÜMŞAD) Adıyaman Şubesini ziyaret ederek, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Vali Kalkancı ve il protokolü şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

29 Kasım 2017 12:06


Dernek merkezine gelişinde Dernek Başkanı Hacı Erdengi ve dernek üyeleri tarafından kapıda karşılanan Vali Nurullah Naci Kalkancı’ya ziyaretinde, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik eşlik etti. Şehit aileleri ve gazilerle sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirerek herhangi bir taleplerini soran Vali Nurullah Naci Kalkancı, "Kutsal vatanımızın bağımsızlığı, aziz milletimizin birliği ve bütünlüğü ile al bayrağımızın semalarda özgürce dalgalanması için büyük bir fedakarlık örneği gösteren şehitlerimizi ve gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Şehitlerimiz ve gazilerimiz unutulmaz kahramanlar olarak milletimizin gönlünde yerini aldılar. Devlet olarak her zaman şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin yanında olacağız. Bugün sahip olduğumuz her şeyi şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz başımızın tacıdır. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla suladıkları ve bizlere emanet ettikleri bu kutsal vatan toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimiz tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum" diye konuştu.




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