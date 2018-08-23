Diğer
Kategoriler
23 Ağustos 2018 14:29

Vali Kalkancı yaralı askerlerle bayramlaştı

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, eşi Yasemin Kalkancı ve İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ile terör örgütü PKK mensuplarının saldırısında yaralanan askerleri hastanede ziyaret ederek bayramlaştı.

Vali Kalkancı yaralı askerlerle bayramlaştı

23 Ağustos 2018 14:29


Yaralı askerlere bayram ziyaretinde bulunarak, sağlık durumları hakkında Hastane Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan’dan bilgi alan Vali Nurullah Naci Kalkancı, yaralı askerlerle sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerini iletip, askerlerin ve ailelerinin bayramını kutladı.


Gerçekleşen ziyarette ayrıca, askerlerin aileleriyle de sohbet eden Vali Kalkancı, “Ailelerimizin herhangi bir taleplerinin olması durumunda Valilik olarak her zaman hizmetinizdeyiz, emrinizdeyiz hangi sorununuz olursa olsun kapımızın ve telefonlarımızın sizlere daima açık olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu vesile ile bayramınızı kutluyor, gazilerimize yüce Allah’tan şifa diliyorum” diye konuştu.


Vali Nurullah Naci Kalkancı, eşi Yasemin Kalkancı ile birlikte daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan hastaları ve hasta yakınlarını ziyaret ederek, bayramını kutlayıp, hastaların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    41°C
  • Pazar
    Sıcak
    41°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç