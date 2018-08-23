Vali Kalkancı yaralı askerlerle bayramlaştı

Yaralı askerlere bayram ziyaretinde bulunarak, sağlık durumları hakkında Hastane Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan’dan bilgi alan Vali Nurullah Naci Kalkancı, yaralı askerlerle sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerini iletip, askerlerin ve ailelerinin bayramını kutladı.

Gerçekleşen ziyarette ayrıca, askerlerin aileleriyle de sohbet eden Vali Kalkancı, “Ailelerimizin herhangi bir taleplerinin olması durumunda Valilik olarak her zaman hizmetinizdeyiz, emrinizdeyiz hangi sorununuz olursa olsun kapımızın ve telefonlarımızın sizlere daima açık olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu vesile ile bayramınızı kutluyor, gazilerimize yüce Allah’tan şifa diliyorum” diye konuştu.

Vali Nurullah Naci Kalkancı, eşi Yasemin Kalkancı ile birlikte daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan hastaları ve hasta yakınlarını ziyaret ederek, bayramını kutlayıp, hastaların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.