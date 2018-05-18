Vali Kalkancı’dan 19 Mayıs mesajı

Vali Nurullah Naci Kalkancı, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna giden yolda, ilk adımı oluşturan ve yüce milletimizin bağımsızlığı için kurtuluş meşalesini ateşlediği tarihin 99’uncu yıl dönümünü aziz milletimizle birlikte kutlamanın onurunu yaşadığını kaydetti.

Vali Kalkancı, “19 Mayıs 1919, milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde tüm yokluk ve yoksulluklara rağmen, makûs talihini yenmek ve bağımsız yaşama kararlığını tüm dünyaya haykırarak hayata geçirmek için çıktığı Kurtuluş Mücadelesinin ilk günüdür. Bu anlamlı gün, sadece yüce milletimizin değil, bütün mazlum milletlerin mücadele azimlerinin de ateşlendiği bir gün olarak tarihin altın sayfalarındaki yerini almıştır. Cumhuriyet tarihimizin miladı olan bu adımla birlikte, milletimizin birliğinin, beraberliğinin ve bir arada yaşama ve ortak değerlerde kenetlenme iradesinin sergilendiği kurtuluş mücadelesi başlatılmış, vatanın bağımsızlığının sağlanması uğrunda büyük bedeller ödenmiş, güçlü bir geleceğin inşası için emsalsiz fedakarlıklar gösterilmiştir” dedi.

Kalkancı, “Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak, milletimizin en büyük zenginliği ve umudu olan sevgili gençlerimizin, aziz vatanın ecdadımızdan bizlere emanet olduğunun idraki içinde, tarihimize ve değerlerimize sadakatle sahip çıkarak, büyük Türkiye idealini gerçekleştirme gayreti içinde olacağına yürekten inanıyorum. Bu duygularla, bu anlamlı günü gençliğimize emanet eden, Anadolu topraklarını yeniden Anadolu yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Savaşımızın şehit ve gazileri ile isimsiz kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyor, sevgili gençlerimizin ve Adıyamanlı hemşerilerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.