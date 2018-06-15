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15 Haziran 2018 18:50

Vali Kalkancı’dan Afrin gazisine ziyaret

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatında 1027 rakımlı tepede teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve memleketi Besni ilçesine bağlı Ören köyüne getirilen Piyade Komando Uzman Çavuş Umut Yavuz’u Vali Nurullah Naci Kalkancı ziyaret etti.

Vali Kalkancı’dan Afrin gazisine ziyaret

15 Haziran 2018 18:50


Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak, dost ve kardeş bölge halkını PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’lı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince Ocak ayında başlatılan ve Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin Bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatında 1027 rakımlı tepede teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Komando Uzman Çavuş Umut Yavuz, memleketi Adıyaman’a getirildi.


Vali Nurullah Naci Kalkancı, GATA’daki 4 aylık tedavisinin ardından memleketi Adıyaman’a getirilen Piyade Komando Uzman Çavuş Umut Yavuz’u Besni İlçesine bağlı Ören Köyündeki baba evinde ziyaret etti.


Gerçekleşen ziyarette, Vali Kalkancı’ya İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve Besni Kaymakamı Ahmet Gencer eşlik etti.


Piyade Komando Uzman Çavuş Umut Yavuz’u evinde ziyaret ederek bir buket çiçek takdim eden Vali Nurullah Naci Kalkancı, Afrin Gazisi Umut Yavuz ve ailesiyle sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletip, acil şifalar diledi.


Vali Kalkancı, ‘Vatanımızın ve milletimizin bekası için Zeytin Dalı Harekatının başladığı günden bu yana Afrin’de vatan ve bayrak aşkıyla vatan savunması yapan kahraman Mehmetçiklerimizle gurur duyuyoruz. Allah ordumuzu düşmanlarımıza karşı muzaffer eylesin. Bugün buralardaysak, Türkiye Cumhuriyetinde bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa, minarelerimizde ezanlarımız okunuyorsa, önce Cenab-ı Allah’ın izniyle sonra şehitlerimiz ve gazilerimizin sayesindedir. Umut kardeşimize ve bütün gazilerimize acil şifalar diliyor, bu vesile ile yarın idrak edeceğimiz Ramazan Bayramınızı da kutluyorum” dedi.


Afrin Gazisi Umut Yavuz ve ailesi ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Nurullah Naci Kalkancı ve beraberindeki heyete teşekkür etti.




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