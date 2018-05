Vali Kalkancı’dan Anneler Günü mesajı

Vali Nurullah Naci Kalkancı, yayımladığı mesajında medeniyetimizin temelini oluşturan iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, sevginin ve hoşgörünün kaynağı olan annelerin Anneler Gününü kutlamanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Vali Nurullah Naci Kalkancı açıklamasında, “Annelik yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygulardan biridir. Sevgi ve şefkatle, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen annelerimiz, yaşantımızdaki en güvenli sığınak ve sıcacık sevgiyle hep yanımızda olan en değerli varlıklarımızdır. Aile ve toplumun temel direği olan annelerimizi sadece belirli günlerde değil, her an hatırlamalı ve her günümüzü onlarla yaşamalıyız. Annelerimize sevgi ve saygımızı her gün aynı heyecanla göstermeliyiz. Türlü fedakârlıklara ve zorluklara sabırla göğüs gererek, tüm benliğini ortaya koyan annelerimize ne kadar hizmet edilse azdır” dedi.

Vali Kalkancı, bu Anneler Gününün annelerimizin değerini daha iyi anlamamıza vesile olması dileklerinde bulundu.