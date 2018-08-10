Vali Kalkancı’dan Başsavcı Karabacak onuruna veda yemeği

Vali Nurullah Naci Kalkancı’nın ev sahipliğinde Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak onuruna Türkiye Petrolleri Sosyal Tesislerinde veda yemeği verildi.

Veda yemeğine, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Talha Gönüllü, Vali Yardımcıları Ayhan Akpay ve Yasin Yunak, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mücahit Avkıran ve bazı kurum amirleri katıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak’la 1 yılı aşkın bir süredir Adıyaman’da birlikte çalıştıklarını dile getiren Vali Nurullah Naci Kalkancı, “Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Adıyaman’da devletinin bekası, milletimizin birlik ve beraberliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve ‘dini devlet mülkü millet’ için yüreği çarpan ve bu şiarla mesai harcayan bir Başsavcımızdır. Kendisini Cumhuriyet Başsavcısı olmasından öte kendime bir kardeş kadar da yakın hissettim. Genç yaşta olmasına rağmen hukuku içselleştirmiş, adaleti tecelli ettirmeyi amaç edinmiş bir hukuk adamını aramızda uğurluyoruz. Özellikle bir konuda kendisine teşekkür etmek istiyorum. 15 Temmuz o hain darbe girişiminde Adıyaman’a geleli 1 hafta 10 gün kadar olmasına rağmen o hain çetenin Adıyaman’da tasfiye edilmesinde çok ciddi mesai sarf ederek, çok büyük gayret göstermişlerdir. Çok büyük bir mücadelenin sonunda Adıyaman’da FETÖ belasının def edilmesinde Emniyet ve Jandarmamızın da desteği ile çok ciddi rol oynamışlardır. Türkiye’de FETÖ ihanet şebekesinin yargılanması, cezalandırılması ve bu çetenin şifrelerinin çözülmesinde Adıyaman, Cumhuriyet Başsavcımızın gözetiminde ve denetiminde örnek olmuş bir ildir. Bu noktada kendilerine teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyor, Başsavcımıza bundan sonraki görev yerinde ve hayatında ailesiyle beraber sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.

Veda yemeğine katılan bütün konuklara teşekkür eden Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak ise, “8 Temmuz 2016 tarihinde bu yana Adıyaman’da görev yapıyorum. Adıyaman’dan ayrılırken hüznü ve mutluluğu bir arada yaşıyorum. İnsan ömrü şiir gibidir. Arada nakaratlar var. Başı neydi sonu neydi diye hatırlatan nakaratlar. Bizim gibi farklı yerlerde görev yapanlar için bu nakaratlar, çok daha kıymetli, değerli, hatırlatıcı ve yol gösterici oluyor. Bu vedada bu nakaratlardan biridir. Şiirimiz güzel olsun, ana fikrinden uzaklaşmayalım. Amacımız, bu hayat sona erdiğinde ve gözümüzü kapattığımızda burada yaptıklarımızın güzel bir şekilde hesabını verebilecek halde kendimizi bulalım. Edirne’de bir kardeşiniz olduğunu unutmayın. Gönlümüz ve kapımız her zaman sizlere açıktır. Bu gecede bizleri bir araya getiren ve görev süremiz içerisinde bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Valimiz Nurullah Naci Kalkancı’ya teşekkür ediyor herkesten helallik diliyorum” dedi.

Samimi bir ortamda geçen veda yemeğinde Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak’a günün anısına Vali Nurullah Naci Kalkancı tarafından plaket ve çeşitli hediyeler verildi.