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05 Eylül 2018 13:50

Vali Kalkancı’dan görev yeri değişen kaymakamlara veda yemeği

Adıyaman Valisi Nurullah Kalkancı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile tayini çıkan kaymakamlar onuruna veda yemeği verdiTürkiye Petrolleri Sosyal Tesislerinde Vali Nurullah Naci Kalkancı ve eşi Yasemin Kalkancı’nın ev sahipliğinde düzenlenen veda yemeğine Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, protokol eşleri, ve bazı kurum amirleri katıldı.

Vali Kalkancı’dan görev yeri değişen kaymakamlara veda yemeği

05 Eylül 2018 13:50

Adıyaman Valisi Nurullah Kalkancı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile tayini çıkan kaymakamlar onuruna veda yemeği verdi


Türkiye Petrolleri Sosyal Tesislerinde Vali Nurullah Naci Kalkancı ve eşi Yasemin Kalkancı’nın ev sahipliğinde düzenlenen veda yemeğine Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, protokol eşleri, ve bazı kurum amirleri katıldı. Yemekte bir konuşma yapan Vali Nurullah Naci Kalkancı, görev yerleri değişen Vali Yardımcısı ve Kaymakamlara Adıyaman’a yaptıkları başarılı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunup, başarılar diledi.


Konuşmaların ardından Nurullah Naci Kalkancı ve Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, son Cumhurbaşkanığı kararnamesi ile görev yeri değişen ilçe kaymakamlarına yöreye has çeşitli hediyeler verdi.




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